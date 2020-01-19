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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8416841784188419
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 21:21

Re: Приватбанк

  solomia написав:Попробуйте через paysend

А яка там комісія з карти московитської в рябчику на гривневу скажемо Уні Привата?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 21:33

  Квесторе_поверніться написав:
  solomia написав:Попробуйте через paysend

А яка там комісія з карти московитської в рябчику на гривневу скажемо Уні Привата?

49 рублей, комиссия взымается с получателя. Переводить выгодно от 10 000 рублей
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 21:54

Re: Приватбанк

  ivandreygm написав:Подскажите, какую КАРТОЧКУ ПРИВАТБАНКА в ДОЛЛАРАХ - универсальную или карту для выплат выбрать...
Зависит от того, что с полученной суммой будите делать. Если хотите сразу снять, то зачисляйте на КдВ (3% с отправителя и 0,5% с вас). Если деньги Вам не к спеху и Вы состоите в GOLD-клубе, а также снимать не планируете (тратить с карты), то на валютную Уни (3% с отправителя).

  Кассандра написав:Но справедливо ли это для платежей из раши?!
Только срочные переводы на КдВ зачисляются без комиссии карты, остальные по стандартным тарифам карты.

PS Для больших сумм, возможно, стоит смотреть в сторону SWIFT.
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  ivandreygm написав:Какие варианты дешевле, подскажите ? ТрансферГо из России переводы не пересылает в Украину, если вы не знали


не знаю дешевле ли будет но можете уточнить на ветке у офпреда есть ли льготы при переводе алла(рус)-алла(укр)
https://alfabank.ua/private-persons/payments-and-transfers/alfa-transfer
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