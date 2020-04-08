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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8522852385248525
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 10:30

Re: Приватбанк

klug написав:На Конкорд можна вивести безкоштовно, на ПУМБ за 1 грн, у інші банки за 3 грн, який сенс спонсорувати на 0,5%? Як саме вам уже відповів clientage.

То дорого, краще ще й з кешбеком)) .
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 13:03

Re: Приватбанк

Відпишусь і я, видали доларо-депо по замовленню, всю сумму і вчасно.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:04

Звонил Приватбанк.:shock: Тётя зачитала текст по карте Универсальной, о преимуществах, и что можно покупать онлайн и в магазинах, внезапно. Спросила пользуюсь ли я картой, сказал, что пользуюсь оплатой частями. Говорит, что для поддержания КЛ в актуальном состоянии нужно хотя бы в месяц тратить 100 грн. :lol: Что это было я хз. Я сам недавно срезал себе лимит с 38к до 27к.
Striker
 
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