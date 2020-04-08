klug написав:На Конкорд можна вивести безкоштовно, на ПУМБ за 1 грн, у інші банки за 3 грн, який сенс спонсорувати на 0,5%? Як саме вам уже відповів clientage.
То дорого, краще ще й з кешбеком)) .
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 кві, 2020 10:30
Re: Приватбанк
То дорого, краще ще й з кешбеком)) .
Додано: Чет 09 кві, 2020 13:03
Re: Приватбанк
Відпишусь і я, видали доларо-депо по замовленню, всю сумму і вчасно.
Додано: Чет 09 кві, 2020 14:04
Звонил Приватбанк. Тётя зачитала текст по карте Универсальной, о преимуществах, и что можно покупать онлайн и в магазинах, внезапно. Спросила пользуюсь ли я картой, сказал, что пользуюсь оплатой частями. Говорит, что для поддержания КЛ в актуальном состоянии нужно хотя бы в месяц тратить 100 грн. Что это было я хз. Я сам недавно срезал себе лимит с 38к до 27к.
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