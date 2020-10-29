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Додано: Чет 29 жов, 2020 22:12
Клаус написав:
а у кого то получилось сменить газопоставщика с пом п24 ? рекламировали за 2-3 дня, у меня уже неделя прошла - заявка в статусе обработки
А так взагалі можна було???
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nighthawk5
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Додано: Чет 29 жов, 2020 22:15
nighthawk5 написав: Клаус написав:
а у кого то получилось сменить газопоставщика с пом п24 ? рекламировали за 2-3 дня, у меня уже неделя прошла - заявка в статусе обработки
А так взагалі можна було???
Теж цікаво...який алгоритм і який навар з цього процесу?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 29 жов, 2020 22:27
Квесторе_поверніться написав:
Теж цікаво...який алгоритм і який навар з цього процесу?
Встанов1ть додаток - ЕНЕРГЕТИКА ОНЛАЙН
Там можно вибрати свою область 1 отримани враження. як1 е там поставщики. Суттев1 р1зниц1.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: Чет 29 жов, 2020 23:26
Goodman написав: Квесторе_поверніться написав:
Теж цікаво...який алгоритм і який навар з цього процесу?
Встанов1ть додаток - ЕНЕРГЕТИКА ОНЛАЙН
Там можно вибрати свою область 1 отримани враження. як1 е там поставщики. Суттев1 р1зниц1.
Не знаю как по газу (не пользуюсь), но как-то смотрел (без приложений) что есть из поставщиков электроэнергии, кроме пресловутого ДТЭКа. Хоть и нашёл их под сотню, впечатление одно: всё это ситуативные бумажные карманные "поставщики" для своих предприятий, созданные с целью увода денег в лично контролируемую нишу. Условия перехода не публикуют, тарифы тоже. Та пара поставщиков, которые всё-таки опубликовали тарифы, просят вдвое больше ДТЭК.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 23:30
Клаус написав:
рекламировали за 2-3 дня, у меня уже неделя прошла - заявка в статусе обработки
19-го вечером подал заявку через сайт Нафтогаза и подписал её цифровой подписью, приложил всё документы.
23-26 начались телодвижения по заявке (смотрели через реестр ПОН).
С 26-го стали клиентами Нафтогаза, но без лицевого счёта.
И вот только 29 в телефонном режиме узнал номер лицевого счёта (вчера его ещё не было). Был целый квест с регистрацией в личном кабинете, зарегистрировался — ФИО владельца счета и адрес указан неправильные. Головой тариф выбрать не даёт, считает типа нет счётчика.
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MASolomko
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Додано: Чет 29 жов, 2020 23:35
MASolomko написав: Клаус написав:
рекламировали за 2-3 дня, у меня уже неделя прошла - заявка в статусе обработки
19-го вечером подал заявку через сайт Нафтогаза и подписал её цифровой подписью, приложил всё документы.
23-26 начались телодвижения по заявке (смотрели через реестр ПОН).
С 26-го стали клиентами Нафтогаза, но без лицевого счёта.
И вот только 29 в телефонном режиме узнал номер лицевого счёта (вчера его ещё не было). Был целый квест с регистрацией в личном кабинете, зарегистрировался — ФИО владельца счета и адрес указан неправильные. Головой тариф выбрать не даёт, считает типа нет счётчика.
Яка вигода з цього процесу?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 29 жов, 2020 23:40
Квесторе_поверніться, кинули на ПОН
Донецькоблгаз не закупив газ, до 1 грудня треба заключити договір із новим постачальником.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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MASolomko
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Додано: Чет 29 жов, 2020 23:40
Квесторе_поверніться написав:Яка вигода з цього процесу?
Хто перейшов у серпні й обрав тариф "Річний" то платить по 4.73грн протягом року. А вигоду порахує кожен, в залежності від ціни свого облгаззбуту.
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stryzhko
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 00:19
M-Audio написав:
Не знаю как по газу (не пользуюсь), но как-то смотрел (без приложений) что есть из поставщиков электроэнергии, кроме пресловутого ДТЭКа.
А что Вас смущает по электрике?
Там тариф фиксированный НКРЭ , Вы можете только сэкономить на 2-ном тарифе ДЕНЬ-НОЧЬ. + попасть в инвестпрограмму и поменять/улучшить подвод к Вашему месту обитания электроенергии.
По газу - маневр гораздо шире.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 07:04
Квесторе_поверніться написав: MASolomko написав: Клаус написав:
рекламировали за 2-3 дня, у меня уже неделя прошла - заявка в статусе обработки
19-го вечером подал заявку через сайт Нафтогаза и подписал её цифровой подписью, приложил всё документы.
23-26 начались телодвижения по заявке (смотрели через реестр ПОН).
С 26-го стали клиентами Нафтогаза, но без лицевого счёта.
И вот только 29 в телефонном режиме узнал номер лицевого счёта (вчера его ещё не было). Был целый квест с регистрацией в личном кабинете, зарегистрировался — ФИО владельца счета и адрес указан неправильные. Головой тариф выбрать не даёт, считает типа нет счётчика.
Яка вигода з цього процесу?
2 гривны разницы с Харьковгаз-при отоплении дома 600х2=1200 в месяц
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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хуторянка
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