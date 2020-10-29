RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8717871887198720
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:12

  Клаус написав:а у кого то получилось сменить газопоставщика с пом п24 ? рекламировали за 2-3 дня, у меня уже неделя прошла - заявка в статусе обработки


А так взагалі можна було???
nighthawk5
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35
З нами з: 18.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:15

  nighthawk5 написав:
  Клаус написав:а у кого то получилось сменить газопоставщика с пом п24 ? рекламировали за 2-3 дня, у меня уже неделя прошла - заявка в статусе обработки


А так взагалі можна було???

Теж цікаво...який алгоритм і який навар з цього процесу?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34927
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1752 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:27

Re: Приватбанк

  Квесторе_поверніться написав:Теж цікаво...який алгоритм і який навар з цього процесу?


Встанов1ть додаток - ЕНЕРГЕТИКА ОНЛАЙН
Там можно вибрати свою область 1 отримани враження. як1 е там поставщики. Суттев1 р1зниц1.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3745
З нами з: 23.11.14
Подякував: 652 раз.
Подякували: 422 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 23:26

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Теж цікаво...який алгоритм і який навар з цього процесу?


Встанов1ть додаток - ЕНЕРГЕТИКА ОНЛАЙН
Там можно вибрати свою область 1 отримани враження. як1 е там поставщики. Суттев1 р1зниц1.

Не знаю как по газу (не пользуюсь), но как-то смотрел (без приложений) что есть из поставщиков электроэнергии, кроме пресловутого ДТЭКа. Хоть и нашёл их под сотню, впечатление одно: всё это ситуативные бумажные карманные "поставщики" для своих предприятий, созданные с целью увода денег в лично контролируемую нишу. Условия перехода не публикуют, тарифы тоже. Та пара поставщиков, которые всё-таки опубликовали тарифы, просят вдвое больше ДТЭК.
M-Audio
 
Повідомлень: 1851
З нами з: 23.03.11
Подякував: 321 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 23:30

Re: Приватбанк

  Клаус написав:рекламировали за 2-3 дня, у меня уже неделя прошла - заявка в статусе обработки
19-го вечером подал заявку через сайт Нафтогаза и подписал её цифровой подписью, приложил всё документы.
23-26 начались телодвижения по заявке (смотрели через реестр ПОН).
С 26-го стали клиентами Нафтогаза, но без лицевого счёта.
И вот только 29 в телефонном режиме узнал номер лицевого счёта (вчера его ещё не было). Был целый квест с регистрацией в личном кабинете, зарегистрировался — ФИО владельца счета и адрес указан неправильные. Головой тариф выбрать не даёт, считает типа нет счётчика.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2588
З нами з: 08.03.18
Подякував: 263 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 23:35

  MASolomko написав:
  Клаус написав:рекламировали за 2-3 дня, у меня уже неделя прошла - заявка в статусе обработки
19-го вечером подал заявку через сайт Нафтогаза и подписал её цифровой подписью, приложил всё документы.
23-26 начались телодвижения по заявке (смотрели через реестр ПОН).
С 26-го стали клиентами Нафтогаза, но без лицевого счёта.
И вот только 29 в телефонном режиме узнал номер лицевого счёта (вчера его ещё не было). Был целый квест с регистрацией в личном кабинете, зарегистрировался — ФИО владельца счета и адрес указан неправильные. Головой тариф выбрать не даёт, считает типа нет счётчика.

Яка вигода з цього процесу?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34927
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1752 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 23:40

Re: Приватбанк

Квесторе_поверніться, кинули на ПОН :( Донецькоблгаз не закупив газ, до 1 грудня треба заключити договір із новим постачальником.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2588
З нами з: 08.03.18
Подякував: 263 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 23:40

Re: Приватбанк

Квесторе_поверніться написав:Яка вигода з цього процесу?

Хто перейшов у серпні й обрав тариф "Річний" то платить по 4.73грн протягом року. А вигоду порахує кожен, в залежності від ціни свого облгаззбуту.

Зображення
stryzhko
 
Повідомлень: 1372
З нами з: 04.10.16
Подякував: 335 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 00:19

Re: Приватбанк

  M-Audio написав:Не знаю как по газу (не пользуюсь), но как-то смотрел (без приложений) что есть из поставщиков электроэнергии, кроме пресловутого ДТЭКа.


А что Вас смущает по электрике?
Там тариф фиксированный НКРЭ , Вы можете только сэкономить на 2-ном тарифе ДЕНЬ-НОЧЬ. + попасть в инвестпрограмму и поменять/улучшить подвод к Вашему месту обитания электроенергии.
По газу - маневр гораздо шире.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3745
З нами з: 23.11.14
Подякував: 652 раз.
Подякували: 422 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 07:04

  Квесторе_поверніться написав:
  MASolomko написав:
  Клаус написав:рекламировали за 2-3 дня, у меня уже неделя прошла - заявка в статусе обработки
19-го вечером подал заявку через сайт Нафтогаза и подписал её цифровой подписью, приложил всё документы.
23-26 начались телодвижения по заявке (смотрели через реестр ПОН).
С 26-го стали клиентами Нафтогаза, но без лицевого счёта.
И вот только 29 в телефонном режиме узнал номер лицевого счёта (вчера его ещё не было). Был целый квест с регистрацией в личном кабинете, зарегистрировался — ФИО владельца счета и адрес указан неправильные. Головой тариф выбрать не даёт, считает типа нет счётчика.

Яка вигода з цього процесу?

2 гривны разницы с Харьковгаз-при отоплении дома 600х2=1200 в месяц
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2631
З нами з: 28.02.10
Подякував: 18 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8717871887198720
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: maxstar і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.