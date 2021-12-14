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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9008900990109011
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 10:19

MASolomko
Тут вже питали, здається, як оновити додаток Приват24?
Також як оновити додаток Дія?
Дякую.
finfen
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 11:21

Re: Приватбанк

finfen, зайти в застосунок Google Play (Apple Store), знайти бажаний застосунок і там повинна бути кнопка для його оновлення, якщо оновлення буде доступно для Вашого пристрою. Це питання краще задати Google ;)

Актуальна версія застосунків для Android:
— Приват24 6.40.00;
— Дія 3.0.19.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 13:08

MASolomko для ios можливість оновити є тільки з додатком дія. а приват 24 треба видалити та втановити по новому
stellassvitonline
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 13:43

  andreyiskra написав:Позвонили и предложили до 31.12 снимать наличку с кредитного лимита без комиссии. Это правда? Можно снять 75к и оформить депо на месяц?

Аналогично и мне. Согласился, а потом захожу в Приват24 глянуть, что это и почему - а там "вы не в акции, потому что отказались". Кто и когда отказался хрен его знает. Видимо это было задание сотрудникам банка обзвонить побольше клиентов для отчетности. Типа вон сколько было предложений людям, но они не захотели воспользоваться.
yuri_m
 
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  #<1 ... 9008900990109011
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