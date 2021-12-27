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Приватбанк
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Додано: Пон 27 гру, 2021 11:29
andreyiskra написав:
Мне надо погасить 75к на кредитку до 25.01. Если я закину 75к и сниму их снова по акции, то до какого числа мне надо их вернуть?
если будете тратить в этом месяце,то все равно до 25.01
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novichok
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Додано: Пон 27 гру, 2021 11:48
novichok написав: andreyiskra написав:
Мне надо погасить 75к на кредитку до 25.01. Если я закину 75к и сниму их снова по акции, то до какого числа мне надо их вернуть?
если будете тратить в этом месяце,то все равно до 25.01
Акция до конца этого месяца, поэтому если "по акции", то в этом месяце.
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ingtrans
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Додано: Пон 27 гру, 2021 14:05
ingtrans написав: andreyiskra написав:
Если я закину 75к и сниму их снова
До 25 числа следующего месяца. Только какой смысл в 75к, если сумма кешбэка ограничена 300 грн? Больше 6к переводить смысла нет.
У меня на моно заканчивается годовой 28.01. Все равно собирался продлевать, поэтому снял кредитные с привата и оформил на год (с +0,6%) в надежде вернуть обратно когда закончится в моно. Но вернуть то надо до 25-го.
У форварда вроде не так считают, считают относительно расчетной даты
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andreyiskra
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Додано: Пон 27 гру, 2021 14:37
andreyiskra написав: ingtrans написав: andreyiskra написав:
Если я закину 75к и сниму их снова
До 25 числа следующего месяца. Только какой смысл в 75к, если сумма кешбэка ограничена 300 грн? Больше 6к переводить смысла нет.
У меня на моно заканчивается годовой 28.01. Все равно собирался продлевать, поэтому снял кредитные с привата и оформил на год (с +0,6%) в надежде вернуть обратно когда закончится в моно. Но вернуть то надо до 25-го.
У форварда вроде не так считают, считают относительно расчетной даты
У Вас, наверное, было предложение по снятию кредитных без комиссии. А то в противном случае я не совсем понимаю суть таких манипуляций.
Фактически в Привате РД 25 число, но 25 числа нужно вернуть траты за весь предыдущий месяц, а не только траты, сделанные в период до 25 числа предыдущего месяца.
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ingtrans
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Додано: Пон 27 гру, 2021 14:57
ingtrans написав:
У Вас, наверное, было предложение по снятию кредитных без комиссии
Да, всё правильно
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andreyiskra
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Додано: Пон 27 гру, 2021 20:41
а перевод на Пумб засчитывается для кешбека 5% за переводы?
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uaprofi
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Додано: Пон 27 гру, 2021 21:42
Прошу помощи форумчан.
А как правильно провести платеж в Привате для акции?
В П24-Сервисы-Переводы-Перевод на карту (и указать карту другого банка) или в приложении кнопка "перевод на карту" - верно?
Именно нужно сделать перевод сервисом Привата, а не стянуть с карты сторонним?
Комиссия будет сразу посчитана и указана в Привате?
Погасить нужно до 25.01?
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копейка
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Додано: Пон 27 гру, 2021 22:02
насколько я вижу - в условиях акции нет ограничений на тянуть или толкать..
но есть разница в выхлопе:
"Платіж через сервіси ПриватБанку – 0,5% (min 5 грн) + 3% з кредитних коштів.
Платіж через сервіси інших банків – 0,5% (min 5 грн) з власних коштів або 4% з кредитних коштів"
такой перевод попадает в грейс при условии погашения до 25.01? никогда кредитные не снимал и не переводил)
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Alex_ki
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Додано: Пон 27 гру, 2021 22:14
У привата все траты подпадают под грейс - переводы, снятия нала...
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Flamingo
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Додано: Пон 27 гру, 2021 22:59
uaprofi написав:
а перевод на Пумб засчитывается для кешбека 5% за переводы?
Если имеется ввиду тропинка из раздела платежей, то, с очень высокой вероятностью, не засчитывается, поскольку это не перевод, а платёж считается. Я бы не стал проверять (и не стал, собственно). А перевод на карту из соответствующего раздела - да, засчитывается. Сам переводил именно на ПУМБ, и кэшбэк за это получил.
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