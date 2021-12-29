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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9032903390349035
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 13:07

Ferlakur
У меня она и так есть (не приматовская, разумеется). Поэтому не актуально. И вы серьёзно кому-то будете рекомендовать этот недобанк только ради оформления ЕЦП? :shock:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 14:21

  Ferlakur написав:
  Vorlon написав:andriy_z
А что, разве есть услуги, для которых можно порекомендовать банк? :lol:

Быстрое получение ЕЦП не?

как бы не получилось
Быстрое получение вашей ЕЦП заинтересованной СБСб? :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 15:14

Re: Приватбанк

  Vorlon написав:В ПУМБ бесплатно с кэшбеком не вариант?

Для чого в ПУМБі за 4,025% з нервами та гемором, якщо тут можна за 10% і без?
  Vorlon написав:У меня она и так есть (не приматовская, разумеется).

Це певно в пандемію потрібно було десь у черзі постояти, поспілкуватися з потенційно зараженими клерками і можливо навіть щось заплатити, щоб тепер цим гордитися.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 17:12

Re: Приватбанк

  klug написав:тут можна за 10% і без?

Це шо за аХція?
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 19:21

  Vorlon написав:andriy_z
А что, разве есть услуги, для которых можно порекомендовать банк? :lol:

Безлимитный сеп за 3 грн ))
mikos
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 19:37

  mikos написав:
  Vorlon написав:andriy_z
А что, разве есть услуги, для которых можно порекомендовать банк? :lol:

Безлимитный сеп за 3 грн ))

Когда-то был ))
сейчас мин 0.5% с отправкой на следующий рабочий день :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 19:46

  Kalgan написав:Когда-то был ))

По моим платежам всё ещё 3 грн., только что перепроверил :)
mikos
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 19:47

  Ferlakur написав:
  andriy_z написав:Не рекомендую до відкриття картку єПідтримка в Приватбанку, 16.12 брав участь в пілотній версії Дії і в якості банку обрав Приватбанк. До тепер абсолютно нічого не прийшло (і я вже не певен чи прийде).

19.12 подал заявки по трем аккаунтам, не в пилотной версии, а в обычной. По одному аккаунту тыща пришла 27.12 в 9 вечера, по остальным пока нет.

Только что пришло по остальным двум.
Ferlakur
 
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  #<1 ... 9032903390349035
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