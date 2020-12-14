Клиринговый дом

Вчера закончился небольшой депозит в долларах в Киеве. Сказали, что долларов сейчас нет. Попросил перевести депозит на карту. Другие варианты не выяснял, поскольку подъехать в отделение проблематично из-за карантина.
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cohan написав:банчик зазывает 11% на полгода с ежемесячной выплатой и дает под это дело карту с 8% на накопительном счете - ставки типа Аккорда и Конкорда
из минусов - не нашел выхода безналом (вход есть), только чемодан и касса
Можно договориться в отделении, чтобы по окончанию срока депозит упал на вашу карту. Я так делала, ссылаясь на то, что НБУ призывает все банки проводить дистанционные операции без контактов с клиентами.
cohan написав:банчик зазывает 11% на полгода с ежемесячной выплатой и дает под это дело карту с 8% на накопительном счете - ставки типа Аккорда и Конкорда
из минусов - не нашел выхода безналом (вход есть), только чемодан и касса
Можно договориться в отделении, чтобы по окончанию срока депозит упал на вашу карту. Я так делала, ссылаясь на то, что НБУ призывает все банки проводить дистанционные операции без контактов с клиентами.
это так, но с карты же только банкоматом "банков партнеров", которые еще надо найти на сайте )), или вообще только собственным, p2p 1% как понимаю, в общем, проценты непонятно как получать на Оболони )) (в пивзаводе, как понимаю, есть их банкомат только)