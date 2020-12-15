Клиринговый дом

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 гру, 2020 20:15
lubopytnaya, мне они сами не спрашивая карту дали, долларовую, которая довольно бесполезная.
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Додано: Вів 15 гру, 2020 22:25
Ааа, так у Вас долларовая карта?
Я думала, что гривневая.
Жадность и Отвага!
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