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Клиринговый дом
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 сер, 2021 12:28
А мне нравится мобильное приложение, все интуитивно понятно
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Olga 25
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Додано: Пон 30 сер, 2021 10:18
harry_ написав:
Банк для запасной карточки с кредитным лимитом сойдет)
ставка на кредит одна из самых низких в украинских банках, но и штрафы за просрочку большие
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Tanysha
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Додано: Пон 30 сер, 2021 10:21
Tanysha написав: harry_ написав:
Банк для запасной карточки с кредитным лимитом сойдет)
ставка на кредит одна из самых низких в украинских банках, но и штрафы за просрочку большие
А яка ставка?
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Віра Валентинівна
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