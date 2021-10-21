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Клиринговый дом
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 сер, 2021 12:28
А мне нравится мобильное приложение, все интуитивно понятно
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Olga 25
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Додано: Пон 30 сер, 2021 10:18
harry_ написав:
Банк для запасной карточки с кредитным лимитом сойдет)
ставка на кредит одна из самых низких в украинских банках, но и штрафы за просрочку большие
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Tanysha
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Додано: Пон 30 сер, 2021 10:21
Tanysha написав: harry_ написав:
Банк для запасной карточки с кредитным лимитом сойдет)
ставка на кредит одна из самых низких в украинских банках, но и штрафы за просрочку большие
А яка ставка?
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Віра Валентинівна
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Додано: Сер 22 вер, 2021 08:27
Посмотрел мобильное приложение от Клирингового дома и с первого взгялда отталкивают старые скрины. Ну это совсем несерьезно. Как будто банк с 2015 года не обновлял то приложение. Если там и внутри все такое же древнее, то еще грустнее)
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sekyr1980
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Додано: Чет 23 вер, 2021 14:52
sekyr1980 написав:
Посмотрел мобильное приложение от Клирингового дома и с первого взгялда отталкивают старые скрины. Ну это совсем несерьезно. Как будто банк с 2015 года не обновлял то приложение. Если там и внутри все такое же древнее, то еще грустнее)
древнее, но не критчно для прОцентов
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cohan
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Додано: Вів 28 вер, 2021 09:52
если размещать здесь вклады в пределах 200 тыс гривен - вполне себе ок банк. но больше сумму лучше все-таки госбанку отнести.
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ideapad330
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:52
Добрий день. Є клієнтом цього банку. Маю пакет Приватний Голд. Задоволений ним. На моє прохання замовив додаткові карти до основго рахунку для моєї родини. Тепер ще зручніше. Дякую за таку можливість.
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kyuciebrc000000
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:32
kyuciebrc000000 написав:
Добрий день. Є клієнтом цього банку. Маю пакет Приватний Голд. Задоволений ним. На моє прохання замовив додаткові карти до основго рахунку для моєї родини. Тепер ще зручніше. Дякую за таку можливість.
такой себе СММ
эта виза голд нифига не svynoryl-friendly , незачот
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cohan
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