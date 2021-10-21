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Обслуговування в українських
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Клиринговый дом

Клиринговый дом
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Клиринговый дом 2.8 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
40%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 12:28

А мне нравится мобильное приложение, все интуитивно понятно
Olga 25
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 10:18

  harry_ написав:Банк для запасной карточки с кредитным лимитом сойдет)

ставка на кредит одна из самых низких в украинских банках, но и штрафы за просрочку большие
Tanysha
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 10:21

  Tanysha написав:
  harry_ написав:Банк для запасной карточки с кредитным лимитом сойдет)

ставка на кредит одна из самых низких в украинских банках, но и штрафы за просрочку большие


А яка ставка?
Віра Валентинівна
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 08:27

обновите мобильное приложение

Посмотрел мобильное приложение от Клирингового дома и с первого взгялда отталкивают старые скрины. Ну это совсем несерьезно. Как будто банк с 2015 года не обновлял то приложение. Если там и внутри все такое же древнее, то еще грустнее)
sekyr1980
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 14:52

  sekyr1980 написав:Посмотрел мобильное приложение от Клирингового дома и с первого взгялда отталкивают старые скрины. Ну это совсем несерьезно. Как будто банк с 2015 года не обновлял то приложение. Если там и внутри все такое же древнее, то еще грустнее)


древнее, но не критчно для прОцентов
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 09:52

Для мин.вкладов норм

если размещать здесь вклады в пределах 200 тыс гривен - вполне себе ок банк. но больше сумму лучше все-таки госбанку отнести.
ideapad330
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:52

Пакет приватний голд

Добрий день. Є клієнтом цього банку. Маю пакет Приватний Голд. Задоволений ним. На моє прохання замовив додаткові карти до основго рахунку для моєї родини. Тепер ще зручніше. Дякую за таку можливість. :D
kyuciebrc000000
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:32

  kyuciebrc000000 написав:Добрий день. Є клієнтом цього банку. Маю пакет Приватний Голд. Задоволений ним. На моє прохання замовив додаткові карти до основго рахунку для моєї родини. Тепер ще зручніше. Дякую за таку можливість. :D


такой себе СММ
эта виза голд нифига не svynoryl-friendly , незачот
cohan
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