Клиринговый дом

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 жов, 2021 12:31
Скидка на перелет
Добрый день. Если я сегодня оплачу билет у Чехию с вашей премиальной картой Visa, но перелет будет 12.11.2021, смогу ли я сегодня воспользовать промокод на скидку ?
Додано: Нед 31 жов, 2021 21:21
Додано: Пон 08 лис, 2021 10:59
Спасибо за хороших сотрудников
Спасибо отделению на Борисоглебской, 5 а в особенности начальнику отделения за помощь, понимание и решение нашего вопроса по поводу блокировки дебетовои карты.Очень вам благодарны.Вы нам очень помогли, и очень приятно, что позаботились о моей пожилой маме, дали присесть, предложили воды. Очень приятно было.Спасибо!
Додано: Вів 16 лис, 2021 11:03
Сотрудничество с другими компаниями перевозок
Здраствуйте. Спасибо за классную акцию 50 % скидки на такси Bolt до аеропорта, но скажите будете ли Вы заключать сотрудничество с другими фирмами такси(Убер)? Просто не вызывает доверия Bolt, хлтелось бы увидеть и Убер. Спасибо за ответ.
Додано: Вів 16 лис, 2021 22:54
не будем
в Убере можете 10% за счет УберКеш скинуть
а Болт нормально окучивает лохов своими "скидками", так что никто не в убытке
Додано: Вів 16 лис, 2021 22:55
искусственный мох вам понравился?
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