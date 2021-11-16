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Клиринговый дом

Клиринговый дом
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Клиринговый дом 2.8 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
40%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 12:31

Скидка на перелет

Добрый день. Если я сегодня оплачу билет у Чехию с вашей премиальной картой Visa, но перелет будет 12.11.2021, смогу ли я сегодня воспользовать промокод на скидку ?
PaustFFFayst89
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 21:21

  PaustFFFayst89 написав:Добрый день. Если я сегодня оплачу билет у Чехию с вашей премиальной картой Visa, но перелет будет 12.11.2021, смогу ли я сегодня воспользовать промокод на скидку ?


здравствуйте, теория определяется практикой - пробуйте использовать
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 10:59

Спасибо за хороших сотрудников

Спасибо отделению на Борисоглебской, 5 а в особенности начальнику отделения за помощь, понимание и решение нашего вопроса по поводу блокировки дебетовои карты.Очень вам благодарны.Вы нам очень помогли, и очень приятно, что позаботились о моей пожилой маме, дали присесть, предложили воды. Очень приятно было.Спасибо!
spymail4r
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 11:03

Сотрудничество с другими компаниями перевозок

Здраствуйте. Спасибо за классную акцию 50 % скидки на такси Bolt до аеропорта, но скажите будете ли Вы заключать сотрудничество с другими фирмами такси(Убер)? Просто не вызывает доверия Bolt, хлтелось бы увидеть и Убер. Спасибо за ответ.
trefolchuk2000
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 22:54

  trefolchuk2000 написав:Здраствуйте. Спасибо за классную акцию 50 % скидки на такси Bolt до аеропорта, но скажите будете ли Вы заключать сотрудничество с другими фирмами такси(Убер)? Просто не вызывает доверия Bolt, хлтелось бы увидеть и Убер. Спасибо за ответ.


не будем
в Убере можете 10% за счет УберКеш скинуть
а Болт нормально окучивает лохов своими "скидками", так что никто не в убытке
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 22:55

  spymail4r написав:Спасибо отделению на Борисоглебской, 5 а в особенности начальнику отделения за помощь, понимание и решение нашего вопроса по поводу блокировки дебетовои карты.Очень вам благодарны.Вы нам очень помогли, и очень приятно, что позаботились о моей пожилой маме, дали присесть, предложили воды. Очень приятно было.Спасибо!


искусственный мох вам понравился?
cohan
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