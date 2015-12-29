Акции банков по депозитам

Только по предоплате от Вас 50 гривен мне насчёт
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Пон 16 лип, 2018 16:01
Додано: Вів 30 жов, 2018 11:23
Шановні користувачі форуму!
Finance.ua пропонує до вашої уваги Пропозиції за вкладами у валюті
З пов.Ірина
Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:51
скоро новогодние праздники. а значит банки могут предлагать повышенные ставки по депозитам.
у кого какая информация будет по праздничным ставкам, то делитесь.
укрэксим предложил 5% в дол. на пол.года. вклад - новогодний.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:18
Игорь Алексеевич
У альфи і у кредобанка глухо...
Чи є інші банки, варті уаваги?
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