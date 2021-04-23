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Обслуговування в українських
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Украинский Капитал

Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 44454647

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Украинский Капитал 3.7 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
11%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
33%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
22%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:13

ІБ тут хоч і малий по функнціоналу, зате показує поточні, карткові рахунки
і з депозитами тут повний фарш (підібрати, відкрити, поповнити, виписки, шмиписки :))

жаль не шлють СМС чи емейл коли депозит доходить
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:40

  greenozon написав: зате показує поточні, карткові рахунки


и овердрафт :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
если неосторожно с карты изьять раньше проводки
cohan
 
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  #<1 ... 44454647
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