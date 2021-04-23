Украинский Капитал

ІБ тут хоч і малий по функнціоналу, зате показує поточні, карткові рахунки
і з депозитами тут повний фарш (підібрати, відкрити, поповнити, виписки, шмиписки )
жаль не шлють СМС чи емейл коли депозит доходить
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:13
ІБ тут хоч і малий по функнціоналу, зате показує поточні, карткові рахунки
і з депозитами тут повний фарш (підібрати, відкрити, поповнити, виписки, шмиписки )
жаль не шлють СМС чи емейл коли депозит доходить
Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:40
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