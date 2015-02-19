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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 жов, 2019 09:31
Re: Банк Глобус
Уже капнуло по видсоточке
Додано: Суб 02 лис, 2019 00:57
Подскажите, по валютным депо какую-нить карту дают тут?
В ИБ их видно?
Додано: Нед 03 лис, 2019 19:54
Протух сертифікат на ІБ - не підключається ні застосунок, ні браузер. Жлобус у кращих традиціях...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 03 лис, 2019 19:59
Да. Закончился сертификат. Ждём пока исправят
Додано: Нед 03 лис, 2019 22:46
В мае не давали, сомневаюсь, что расщедрились к ноябрю Но завтра планирую заглянуть и уточню!
Moebius disturbs and consoles.
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