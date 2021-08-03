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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:18
greenozon написав:
ми розіграємо 5 талонів на 10л пального
Не мелочатся, играют по-крупному )
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mustbe
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:33
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Amethyst
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Додано: Вів 27 лип, 2021 07:08
Хотел спросить про депозиты в данном банке. % нормальный - думаю разместиться. Много ли подводных камней? Не упадет ли он в ближ время? Не дурят ли на выплатах?
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kiryurchenko90
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Додано: Вів 27 лип, 2021 09:58
kiryurchenko90 написав:
Хотел спросить про депозиты в данном банке. % нормальный - думаю разместиться. Много ли подводных камней? Не упадет ли он в ближ время? Не дурят ли на выплатах?
А на який депо хочете розміститись?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 27 лип, 2021 20:15
kiryurchenko90 написав:
Хотел спросить про депозиты в данном банке. % нормальный - думаю разместиться. Много ли подводных камней? Не упадет ли он в ближ время? Не дурят ли на выплатах?
В первый рабочий день месяца падают на карту, часов в 11-12. Оттуда тяну на моно. Пока вопросов нет.
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Додано: Вів 03 сер, 2021 23:26
Ребята, подскажите, кто-то снимал депо в $ в этом банке, как легко потом можно забрать из него, хочеться услышать истории из жизни, спс.
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melkh
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Додано: Сер 04 сер, 2021 00:08
melkh
За пару дней позвонить, заказать и забрать - как везде.
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