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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 742743744745

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 101
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
33
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:18

  greenozon написав:ми розіграємо 5 талонів на 10л пального

Не мелочатся, играют по-крупному )
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:33

стебутся реально :lol: :lol: :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 07:08

Re: Банк Глобус

Хотел спросить про депозиты в данном банке. % нормальный - думаю разместиться. Много ли подводных камней? Не упадет ли он в ближ время? Не дурят ли на выплатах?
kiryurchenko90
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 09:58

  kiryurchenko90 написав:Хотел спросить про депозиты в данном банке. % нормальный - думаю разместиться. Много ли подводных камней? Не упадет ли он в ближ время? Не дурят ли на выплатах?

А на який депо хочете розміститись?
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 20:15

  kiryurchenko90 написав:Хотел спросить про депозиты в данном банке. % нормальный - думаю разместиться. Много ли подводных камней? Не упадет ли он в ближ время? Не дурят ли на выплатах?

В первый рабочий день месяца падают на карту, часов в 11-12. Оттуда тяну на моно. Пока вопросов нет.
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Ребята, подскажите, кто-то снимал депо в $ в этом банке, как легко потом можно забрать из него, хочеться услышать истории из жизни, спс.
melkh
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За пару дней позвонить, заказать и забрать - как везде.
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 04:28

Re: Банк Глобус

  kiryurchenko90 написав:Хотел спросить про депозиты в данном банке. % нормальный - думаю разместиться. Много ли подводных камней?

подводний камень - пролонгация, особенно карантин - по умолчанию всегда стоит - продолжать. Может депозит стать вечним.
Goodman
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