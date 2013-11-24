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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:18
greenozon написав:
ми розіграємо 5 талонів на 10л пального
Не мелочатся, играют по-крупному )
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:33
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Додано: Вів 27 лип, 2021 07:08
Хотел спросить про депозиты в данном банке. % нормальный - думаю разместиться. Много ли подводных камней? Не упадет ли он в ближ время? Не дурят ли на выплатах?
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kiryurchenko90
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Додано: Вів 27 лип, 2021 09:58
kiryurchenko90 написав:
Хотел спросить про депозиты в данном банке. % нормальный - думаю разместиться. Много ли подводных камней? Не упадет ли он в ближ время? Не дурят ли на выплатах?
А на який депо хочете розміститись?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 27 лип, 2021 20:15
kiryurchenko90 написав:
Хотел спросить про депозиты в данном банке. % нормальный - думаю разместиться. Много ли подводных камней? Не упадет ли он в ближ время? Не дурят ли на выплатах?
В первый рабочий день месяца падают на карту, часов в 11-12. Оттуда тяну на моно. Пока вопросов нет.
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pfauter
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Додано: Вів 03 сер, 2021 23:26
Ребята, подскажите, кто-то снимал депо в $ в этом банке, как легко потом можно забрать из него, хочеться услышать истории из жизни, спс.
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melkh
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Додано: Сер 04 сер, 2021 00:08
melkh
За пару дней позвонить, заказать и забрать - как везде.
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Додано: Сер 04 сер, 2021 04:28
kiryurchenko90 написав:
Хотел спросить про депозиты в данном банке. % нормальный - думаю разместиться. Много ли подводных камней?
подводний камень - пролонгация, особенно карантин - по умолчанию всегда стоит - продолжать. Может депозит стать вечним.
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Goodman
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Додано: Сер 04 сер, 2021 11:20
Goodman написав: kiryurchenko90 написав:
Хотел спросить про депозиты в данном банке. % нормальный - думаю разместиться. Много ли подводных камней?
подводний камень - пролонгация, особенно карантин - по умолчанию всегда стоит - продолжать. Может депозит стать вечним.
Так ведь при открытии депозита Глобус дает бумажку с печатью, в которой написано, что вклад по окончанию срока не пролонгируется.
Если такую бумажку вам не дали при открытии депозита, то просто напишите заявление (в двух экземплярах - для себя и для банка) на отказ от пролонгации.
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lubopytnaya
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Додано: Сер 04 сер, 2021 13:01
У мене було інакше. Дзвонять із відділення:
-У Вас закінчується депозит, буде пролонговано.
-Я ж відміняв пролонгацію при відкритті.
-То що, знімати пролонгацію, будете забирати?
-Якщо вона не знята, то зніміть, звичайно, бо я її відміняв ще при відкритті.
-Добре, ХХ числа можете забрати гроші у касі.
Нікуди не ходив, заяв повторно не писав. До каси теж не ходив і без того вивів цілу тисячу стовпчика, що не зіграв.
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klug
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Сер 04 сер, 2021 14:32
la9
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