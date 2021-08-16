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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 743744745746

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 101
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
33
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 15:16

Хотел спросить про депозиты в данном банке. % нормальный - думаю разместиться. Много ли подводных камней? Не упадет ли он в ближ время? Не дурят ли на выплатах?

Подводный камень был в виде не начисления %, если тело прийдется выплачивать вашим наследникам.Сейчас не знаю,обязательно выясните.
Nona9
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 21:59

  kiryurchenko90 написав:Хотел спросить про депозиты в данном банке. % нормальный - думаю разместиться.

таки проценты в банках теперь для миллионеров :mrgreen:
Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 05:47

  Прораб написав:
  kiryurchenko90 написав:Хотел спросить про депозиты в данном банке. % нормальный - думаю разместиться.

таки проценты в банках теперь для миллионеров :mrgreen:

Все сложнее и сложнее шиковать на эти мизерные %
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 14:00

Глобус далі засипає літніми акціями (рекордсмен)

Зображення


Ну що, ми ж обіцяли, що літо буде запальним?!

Зустрічайте — не одна, а цілих дві гарячі новини:
▶ валютні вклади по банку Глобус в Акції
▶ розіграш 20 000 грн серед валютних вкладів по банку Глобус

1 місце
– 10 000 грн

2 місце
– 3 000 грн

3 місце
– 2 000 грн

4-8 місце
– 1 000 грн

З 02.08. по 31.08:

✔ Подайте нову заявку по банку Глобус
✔ Відкрийте депозит «Класичний» або «Накопичувальний» у
відділенні банку Глобус сумою від 400 дол/євро
✔ Оформіть підтвердження депозиту у нас на порталі до 31.08.
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учасником розіграшу 20 000 грн.

https://docs.google.com/document/d/1hAb ... 9xa7Y/edit
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 21:53

Re: Банк Глобус

Карта под валютное депо,которая выдаётся при открытии, никаких комиссий за обслуживание? Тарифы читал, там разные карты, разные суммы, непонятно.
mihasik
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