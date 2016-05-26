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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 744745746747

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 101
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
33
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:16

  ricardo написав:
  wolt450 написав:ставки підняли у всіх валютах
https://globusbank.com.ua/file.php?comp ... 0%B0%D1%85

3 відсотки по долару на рік. У них в банку все гаразд? Стрьомно якось.

Там если 5000 занести и все 4% получится. Но в чем стремность? Это ниже долларовой инфляции на сегодня
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 18:47

Re: Банк Глобус

Панство, с депозитки Master забрать безнал депо через чужой п2п осталось бесплатно?
Карту потом можно на полку, видимо за это не наказывают.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 19:28

  Прораб написав:Панство, с депозитки Master забрать безнал депо через чужой п2п осталось бесплатно?
Карту потом можно на полку, видимо за это не наказывают.

Так, на стороні Шаромиги не тарифікується.
Квесторе_поверніться
 
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