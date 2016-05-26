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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 вер, 2021 10:16
ricardo написав:
3 відсотки по долару на рік. У них в банку все гаразд? Стрьомно якось.
Там если 5000 занести и все 4% получится. Но в чем стремность? Это ниже долларовой инфляции на сегодня
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Додано: Пон 06 вер, 2021 18:47
Панство, с депозитки Master забрать безнал депо через чужой п2п осталось бесплатно?
Карту потом можно на полку, видимо за это не наказывают.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 19:28
Прораб написав:
Панство, с депозитки Master забрать безнал депо через чужой п2п осталось бесплатно?
Карту потом можно на полку, видимо за это не наказывают.
Так, на стороні Шаромиги не тарифікується.
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