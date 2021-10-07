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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 744745746747

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 101
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
33
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:16

  ricardo написав:
  wolt450 написав:ставки підняли у всіх валютах
https://globusbank.com.ua/file.php?comp ... 0%B0%D1%85

3 відсотки по долару на рік. У них в банку все гаразд? Стрьомно якось.

Там если 5000 занести и все 4% получится. Но в чем стремность? Это ниже долларовой инфляции на сегодня
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 18:47

Re: Банк Глобус

Панство, с депозитки Master забрать безнал депо через чужой п2п осталось бесплатно?
Карту потом можно на полку, видимо за это не наказывают.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 19:28

  Прораб написав:Панство, с депозитки Master забрать безнал депо через чужой п2п осталось бесплатно?
Карту потом можно на полку, видимо за это не наказывают.

Так, на стороні Шаромиги не тарифікується.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 16:44

Re: Банк Глобус

а как тут закрыть овердрафт в кредитной истории ? думал, загашу и все ок,
сейчас смотрю - 31 августа опять в змилш репорт и открытый кредит, да , там все по нулям, но открытый же
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 21:45

А кто-то пробовал тут держать валютные депозиты?
Нормальными выдают? Не жучат на комиссиях?
Я так понял их мобильное приложение депозиты не умеет показывать. А интернет-банкинг?
Adast
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 21:50

Re: Банк Глобус

  Adast написав:Я так понял их мобильное приложение депозиты не умеет показывать. А интернет-банкинг?

В інтернет банку відкриті депо видно і там же їх можна поповнювати зі своїх карт.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 21:53

  Квесторе_поверніться написав:В інтернет банку відкриті депо видно і там же їх можна поповнювати зі своїх карт.

Я вообще думал даже не связываться с их картами, а то они большие любители взуть на комиссию :D
Adast
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 22:33

  Adast написав:Я так понял их мобильное приложение депозиты не умеет показывать.

Той, котрий World24 усе показує і поповнює. Новий не ставив.
  Adast написав:они большие любители взуть на комиссию

Знаєте ж з ким маєте справу і все одно...
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 22:34

  klug написав:Знаєте ж з ким маєте справу і все одно...

Кидать депозитчиков это как против ветра плевать.
Adast
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 22:43

  Adast написав:
  klug написав:Знаєте ж з ким маєте справу і все одно...

Кидать депозитчиков это как против ветра плевать.

Забули, як вони порізали поповнення всупереч договору?
klug
 
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