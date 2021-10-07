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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 вер, 2021 10:16
ricardo написав:
3 відсотки по долару на рік. У них в банку все гаразд? Стрьомно якось.
Там если 5000 занести и все 4% получится. Но в чем стремность? Это ниже долларовой инфляции на сегодня
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Додано: Пон 06 вер, 2021 18:47
Панство, с депозитки Master забрать безнал депо через чужой п2п осталось бесплатно?
Карту потом можно на полку, видимо за это не наказывают.
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Прораб
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Додано: Пон 06 вер, 2021 19:28
Прораб написав:
Панство, с депозитки Master забрать безнал депо через чужой п2п осталось бесплатно?
Карту потом можно на полку, видимо за это не наказывают.
Так, на стороні Шаромиги не тарифікується.
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Додано: П'ят 10 вер, 2021 16:44
а как тут закрыть овердрафт в кредитной истории ? думал, загашу и все ок,
сейчас смотрю - 31 августа опять в змилш репорт и открытый кредит, да , там все по нулям, но открытый же
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cohan
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Додано: Чет 07 жов, 2021 21:45
А кто-то пробовал тут держать валютные депозиты?
Нормальными выдают? Не жучат на комиссиях?
Я так понял их мобильное приложение депозиты не умеет показывать. А интернет-банкинг?
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Adast
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Додано: Чет 07 жов, 2021 21:50
Adast написав:
Я так понял их мобильное приложение депозиты не умеет показывать. А интернет-банкинг?
В інтернет банку відкриті депо видно і там же їх можна поповнювати зі своїх карт.
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Додано: Чет 07 жов, 2021 22:33
Adast написав:
Я так понял их мобильное приложение депозиты не умеет показывать.
Той, котрий World24 усе показує і поповнює. Новий не ставив.
Adast написав:
они большие любители взуть на комиссию
Знаєте ж з ким маєте справу і все одно...
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klug
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Додано: Чет 07 жов, 2021 22:34
klug написав:
Знаєте ж з ким маєте справу і все одно...
Кидать депозитчиков это как против ветра плевать.
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Adast
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Додано: Чет 07 жов, 2021 22:43
Adast написав: klug написав:
Знаєте ж з ким маєте справу і все одно...
Кидать депозитчиков это как против ветра плевать.
Забули, як вони порізали поповнення всупереч договору?
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klug
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