Нет,такое не забыто ,но и по окончанию депозита с выплатой на текущий,снятие с комиссией - Финансовая Инициатива=20%, Сбербанк РФ =5% и ...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 жов, 2021 04:32
Нет,такое не забыто ,но и по окончанию депозита с выплатой на текущий,снятие с комиссией - Финансовая Инициатива=20%, Сбербанк РФ =5% и ...
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