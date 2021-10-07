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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 745746747748

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 101
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
33
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 04:32

  klug написав:
  Adast написав:
  klug написав:Знаєте ж з ким маєте справу і все одно...

Кидать депозитчиков это как против ветра плевать.

Забули, як вони порізали поповнення всупереч договору?

Нет,такое не забыто ,но и по окончанию депозита с выплатой на текущий,снятие с комиссией - Финансовая Инициатива=20%, Сбербанк РФ =5% и ...
sens
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  #<1 ... 745746747748
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