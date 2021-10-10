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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 жов, 2021 04:32
klug написав: Adast написав: klug написав:
Знаєте ж з ким маєте справу і все одно...
Кидать депозитчиков это как против ветра плевать.
Забули, як вони порізали поповнення всупереч договору?
Нет,такое не забыто ,но и по окончанию депозита с выплатой на текущий,снятие с комиссией - Финансовая Инициатива=20%, Сбербанк РФ =5% и ...
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sens
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Додано: Нед 10 жов, 2021 16:35
Коллеги, а как правильно закрыть Відсоточку и вообще все в этой банке? Хотелось бы просто забить, но там же за смс 7 грн в мес. Они их начисляют и в минус до беспамятства?
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Alex_TT
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Додано: Нед 10 жов, 2021 16:44
Alex_TT написав:
Коллеги, а как правильно закрыть Відсоточку и вообще все в этой банке? Хотелось бы просто забить, но там же за смс 7 грн в мес. Они их начисляют и в минус до беспамятства?
Нее, начисляют ток 1е 7грн, потом идет овер на эти -7, дето по 40коп/мес.
Накатать заяву в отд-и, погасить 7 и все оверы и адью.
Причем лучше это делать в своём отд-и, бо реально сквозного обс-я в Шаромыге нема, еще и менагеры не все долги сразу видят, нуна настойчиво их попросить шобы по 2..4 раза потом не бегать
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Amethyst
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Додано: Нед 10 жов, 2021 17:04
Amethyst написав: Alex_TT написав:
Коллеги, а как правильно закрыть Відсоточку и вообще все в этой банке? Хотелось бы просто забить, но там же за смс 7 грн в мес. Они их начисляют и в минус до беспамятства?
Нее, начисляют ток 1е 7грн, потом идет овер на эти -7, дето по 40коп/мес.
Накатать заяву в отд-и, погасить 7 и все оверы и адью.
Причем лучше это делать в своём отд-и, бо реально сквозного обс-я в Шаромыге нема, еще и менагеры не все долги сразу видят, нуна настойчиво их попросить шобы по 2..4 раза потом не бегать
Круто. Спасибо!
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Alex_TT
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Додано: Нед 10 жов, 2021 17:21
Alex_TT написав:
Коллеги, а как правильно закрыть Відсоточку и вообще все в этой банке? Хотелось бы просто забить, но там же за смс 7 грн в мес. Они их начисляют и в минус до беспамятства?
Я просто вывел в 0 и забил.
7 грн в минус не сняло.
Подозреваю, что 7 грн снимет только, если они на счету есть.
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ramzes4
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Додано: Нед 10 жов, 2021 17:24
Это тупо по видсоточке такое?
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Investor_K
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Нед 10 жов, 2021 08:20
cohan
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