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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 745746747748

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 101
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
33
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 04:32

  klug написав:
  Adast написав:
  klug написав:Знаєте ж з ким маєте справу і все одно...

Кидать депозитчиков это как против ветра плевать.

Забули, як вони порізали поповнення всупереч договору?

Нет,такое не забыто ,но и по окончанию депозита с выплатой на текущий,снятие с комиссией - Финансовая Инициатива=20%, Сбербанк РФ =5% и ...
sens
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 16:35

Коллеги, а как правильно закрыть Відсоточку и вообще все в этой банке? Хотелось бы просто забить, но там же за смс 7 грн в мес. Они их начисляют и в минус до беспамятства?
Alex_TT
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 16:44

  Alex_TT написав:Коллеги, а как правильно закрыть Відсоточку и вообще все в этой банке? Хотелось бы просто забить, но там же за смс 7 грн в мес. Они их начисляют и в минус до беспамятства?

Нее, начисляют ток 1е 7грн, потом идет овер на эти -7, дето по 40коп/мес.
Накатать заяву в отд-и, погасить 7 и все оверы и адью.
Причем лучше это делать в своём отд-и, бо реально сквозного обс-я в Шаромыге нема, еще и менагеры не все долги сразу видят, нуна настойчиво их попросить шобы по 2..4 раза потом не бегать :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 17:04

  Amethyst написав:
  Alex_TT написав:Коллеги, а как правильно закрыть Відсоточку и вообще все в этой банке? Хотелось бы просто забить, но там же за смс 7 грн в мес. Они их начисляют и в минус до беспамятства?

Нее, начисляют ток 1е 7грн, потом идет овер на эти -7, дето по 40коп/мес.
Накатать заяву в отд-и, погасить 7 и все оверы и адью.
Причем лучше это делать в своём отд-и, бо реально сквозного обс-я в Шаромыге нема, еще и менагеры не все долги сразу видят, нуна настойчиво их попросить шобы по 2..4 раза потом не бегать :mrgreen:


:) Круто. Спасибо!
Alex_TT
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 17:21

  Alex_TT написав:Коллеги, а как правильно закрыть Відсоточку и вообще все в этой банке? Хотелось бы просто забить, но там же за смс 7 грн в мес. Они их начисляют и в минус до беспамятства?

Я просто вывел в 0 и забил.
7 грн в минус не сняло.
Подозреваю, что 7 грн снимет только, если они на счету есть.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 17:24

Re: Банк Глобус

Это тупо по видсоточке такое?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 19:15

  ramzes4 написав:
  Alex_TT написав:Коллеги, а как правильно закрыть Відсоточку и вообще все в этой банке? Хотелось бы просто забить, но там же за смс 7 грн в мес. Они их начисляют и в минус до беспамятства?

Я просто вывел в 0 и забил.
7 грн в минус не сняло.
Подозреваю, что 7 грн снимет только, если они на счету есть.


нарисует в pvbki со временем, как понимаю, периодически порциями
cohan
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