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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 746747748749

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 101
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
33
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 09:17

Re: Банк Глобус

  ramzes4 написав:Теоретически оно да, но я бы полет фантазии всё же проверял практикой

В вэб-ИБ есть Карточные счета, и есть Мои Счета.
так вот в Моих счетах есть КРЕДИТЫ, а в них отдельные счета Просрч.овердрафт и Овердрафт. У меня там щас 1.68 под 50% лежат, думаю СЭПом загнать погашение, эт обычный 2620-счет )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 09:20

  Amethyst написав:В вэб-ИБ есть Карточные счета, и есть Мои Счета.
так вот в Моих счетах есть КРЕДИТЫ, а в них отдельные счета Просрч.овердрафт и Овердрафт. У меня там щас 1.68 под 50% лежат, думаю СЭПом загнать погашение, эт обычный 2620-счет )

У меня там нет ничего http://prntscr.com/1voem3i
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 09:31

  ramzes4 написав:
  Amethyst написав:В вэб-ИБ есть Карточные счета, и есть Мои Счета.
так вот в Моих счетах есть КРЕДИТЫ, а в них отдельные счета Просрч.овердрафт и Овердрафт. У меня там щас 1.68 под 50% лежат, думаю СЭПом загнать погашение, эт обычный 2620-счет )

У меня там нет ничего http://prntscr.com/1voem3i

Хорошо вам
А у меня вот, если звякнуть Остапу, то еще пару десятков копеек невидимых в ИБ выплывет. Загашу таки СЭПом :(
Amethyst
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