В вэб-ИБ есть Карточные счета, и есть Мои Счета.
так вот в Моих счетах есть КРЕДИТЫ, а в них отдельные счета Просрч.овердрафт и Овердрафт. У меня там щас 1.68 под 50% лежат, думаю СЭПом загнать погашение, эт обычный 2620-счет )
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Додано: Пон 11 жов, 2021 09:17
Re: Банк Глобус
В вэб-ИБ есть Карточные счета, и есть Мои Счета.
так вот в Моих счетах есть КРЕДИТЫ, а в них отдельные счета Просрч.овердрафт и Овердрафт. У меня там щас 1.68 под 50% лежат, думаю СЭПом загнать погашение, эт обычный 2620-счет )
Додано: Пон 11 жов, 2021 09:20
У меня там нет ничего
Додано: Пон 11 жов, 2021 09:31
Хорошо вам
А у меня вот, если звякнуть Остапу, то еще пару десятков копеек невидимых в ИБ выплывет. Загашу таки СЭПом
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