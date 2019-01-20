ramzes4 написав:Теоретически оно да, но я бы полет фантазии всё же проверял практикой
В вэб-ИБ есть Карточные счета, и есть Мои Счета. так вот в Моих счетах есть КРЕДИТЫ, а в них отдельные счета Просрч.овердрафт и Овердрафт. У меня там щас 1.68 под 50% лежат, думаю СЭПом загнать погашение, эт обычный 2620-счет )
Amethyst написав:В вэб-ИБ есть Карточные счета, и есть Мои Счета. так вот в Моих счетах есть КРЕДИТЫ, а в них отдельные счета Просрч.овердрафт и Овердрафт. У меня там щас 1.68 под 50% лежат, думаю СЭПом загнать погашение, эт обычный 2620-счет )
Amethyst написав:В вэб-ИБ есть Карточные счета, и есть Мои Счета. так вот в Моих счетах есть КРЕДИТЫ, а в них отдельные счета Просрч.овердрафт и Овердрафт. У меня там щас 1.68 под 50% лежат, думаю СЭПом загнать погашение, эт обычный 2620-счет )