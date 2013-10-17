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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 746747748749

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 101
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
33
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 09:17

Re: Банк Глобус

  ramzes4 написав:Теоретически оно да, но я бы полет фантазии всё же проверял практикой

В вэб-ИБ есть Карточные счета, и есть Мои Счета.
так вот в Моих счетах есть КРЕДИТЫ, а в них отдельные счета Просрч.овердрафт и Овердрафт. У меня там щас 1.68 под 50% лежат, думаю СЭПом загнать погашение, эт обычный 2620-счет )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 09:20

  Amethyst написав:В вэб-ИБ есть Карточные счета, и есть Мои Счета.
так вот в Моих счетах есть КРЕДИТЫ, а в них отдельные счета Просрч.овердрафт и Овердрафт. У меня там щас 1.68 под 50% лежат, думаю СЭПом загнать погашение, эт обычный 2620-счет )

У меня там нет ничего http://prntscr.com/1voem3i
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 09:31

  ramzes4 написав:
  Amethyst написав:В вэб-ИБ есть Карточные счета, и есть Мои Счета.
так вот в Моих счетах есть КРЕДИТЫ, а в них отдельные счета Просрч.овердрафт и Овердрафт. У меня там щас 1.68 под 50% лежат, думаю СЭПом загнать погашение, эт обычный 2620-счет )

У меня там нет ничего http://prntscr.com/1voem3i

Хорошо вам
А у меня вот, если звякнуть Остапу, то еще пару десятков копеек невидимых в ИБ выплывет. Загашу таки СЭПом :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 11:06

  ramzes4 написав:
  Aps написав: Задолженность может и не на карточном счете учитываться.
Теоретически они ее могут начислять, но в минус с карты не списывать.

Теоретически оно да, но я бы полет фантазии всё же проверял практикой :)

В ПВБКИ, кстати, проверил сейчас - по Глобусу ничего нет.


может, Вы исключение :mrgreen: :mrgreen:
viewtopic.php?p=5219006#p5219006
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 11:22

  cohan написав:
  ramzes4 написав:
  Aps написав: Задолженность может и не на карточном счете учитываться.
Теоретически они ее могут начислять, но в минус с карты не списывать.

Теоретически оно да, но я бы полет фантазии всё же проверял практикой :)

В ПВБКИ, кстати, проверил сейчас - по Глобусу ничего нет.


может, Вы исключение :mrgreen: :mrgreen:
viewtopic.php?p=5219006#p5219006

у меня несколько месяцев висит просрочка 9.99, в том статус контроле ПВБКИ, который на финансе транслируется. КИ еще не проверял.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 18:12

  Ромасик написав:у меня несколько месяцев висит просрочка 9.99, в том статус контроле ПВБКИ, который на финансе транслируется. КИ еще не проверял.


я погасил, теперь там нули раз в месяц или реже отсвечивают,
а до этого каждый неделю или даже день засирал
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 21:31

cohan что засирал?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 08:06

  Ромасик написав:cohan что засирал?

выписку тут https://my.pvbki.com/Home/Monitoring
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 11:03

  ramzes4 написав:
  Alex_TT написав:Коллеги, а как правильно закрыть Відсоточку и вообще все в этой банке? Хотелось бы просто забить, но там же за смс 7 грн в мес. Они их начисляют и в минус до беспамятства?

Я просто вывел в 0 и забил.
7 грн в минус не сняло.
Подозреваю, что 7 грн снимет только, если они на счету есть.


если у вас карта с давно отключенной услугой то не списывают.
для новых карт (перевыпущенных старых) уже нет возможности отключить информирование.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 15:21

  mephala написав:
  ramzes4 написав:Я просто вывел в 0 и забил.
7 грн в минус не сняло.
Подозреваю, что 7 грн снимет только, если они на счету есть.


если у вас карта с давно отключенной услугой то не списывают.
для новых карт (перевыпущенных старых) уже нет возможности отключить информирование.

Не, у меня не отключено СМС-информирование.
ramzes4
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