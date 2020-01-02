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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 гру, 2021 22:56
Коллеги, кто-то пользуется ПростоМани?
Интересует, как здесь банка начисляет %% за пользованием лимитом:
К примеру, если делать СЭП (или снятие) в счет кредитных средств, то потом погашать можно сразу день-в-день или на следующий день? Или необходимо сначало ждать пока СЭП/снятие как проводка отобразится в выписке?
Спасибо.
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Додано: Вів 07 гру, 2021 22:58
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В Глобусе можно одновременно две кредитки получить ПростоМани и Запасочка? Наливают щедро для новых клиентов?
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Додано: Сер 08 гру, 2021 05:43
Решили реанимировать тему?
Бесполезно.
Все вменяемые давно ушли из Глобуса.
У остальных скоро закончатся депозиты, и они тоже уйдут.
"Здесь рыбы нет".
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Додано: Сер 08 гру, 2021 09:05
Н річні депозити 18+- ще тут будуть довго працювати, хто був свого часу в темі
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greenozon
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