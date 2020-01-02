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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 747748749750

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 101
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
33
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 22:56

Re: Банк Глобус

Коллеги, кто-то пользуется ПростоМани?

Интересует, как здесь банка начисляет %% за пользованием лимитом:

К примеру, если делать СЭП (или снятие) в счет кредитных средств, то потом погашать можно сразу день-в-день или на следующий день? Или необходимо сначало ждать пока СЭП/снятие как проводка отобразится в выписке?

Спасибо.
STIGA
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 22:58

Re: Банк Глобус

***

В Глобусе можно одновременно две кредитки получить ПростоМани и Запасочка? Наливают щедро для новых клиентов?
STIGA
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 05:43

Решили реанимировать тему?
Бесполезно.
Все вменяемые давно ушли из Глобуса.
У остальных скоро закончатся депозиты, и они тоже уйдут.

"Здесь рыбы нет".
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 09:05

Н річні депозити 18+- ще тут будуть довго працювати, хто був свого часу в темі
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 09:24

  greenozon написав:Н річні депозити 18+- ще тут будуть довго працювати, хто був свого часу в темі

Агаа, пора включить пополняшки опять. Ну как аХкцЫю до Николайчика :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 13:08

  greenozon написав:Н річні депозити 18+- ще тут будуть довго працювати, хто був свого часу в темі


17,5% - 900 денний в лютому року 2022 закінчується.
Не так вже й довго. :(
Квесторе_поверніться
 
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