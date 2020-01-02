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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 гру, 2021 22:56
Коллеги, кто-то пользуется ПростоМани?
Интересует, как здесь банка начисляет %% за пользованием лимитом:
К примеру, если делать СЭП (или снятие) в счет кредитных средств, то потом погашать можно сразу день-в-день или на следующий день? Или необходимо сначало ждать пока СЭП/снятие как проводка отобразится в выписке?
Спасибо.
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STIGA
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Додано: Вів 07 гру, 2021 22:58
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В Глобусе можно одновременно две кредитки получить ПростоМани и Запасочка? Наливают щедро для новых клиентов?
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STIGA
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Додано: Сер 08 гру, 2021 05:43
Решили реанимировать тему?
Бесполезно.
Все вменяемые давно ушли из Глобуса.
У остальных скоро закончатся депозиты, и они тоже уйдут.
"Здесь рыбы нет".
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Искатель
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Додано: Сер 08 гру, 2021 09:05
Н річні депозити 18+- ще тут будуть довго працювати, хто був свого часу в темі
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greenozon
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Додано: Сер 08 гру, 2021 13:08
greenozon написав:
Н річні депозити 18+- ще тут будуть довго працювати, хто був свого часу в темі
17,5% - 900 денний в лютому року 2022 закінчується.
Не так вже й довго.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 08 гру, 2021 16:12
Amethyst написав: greenozon написав:
Н річні депозити 18+- ще тут будуть довго працювати, хто був свого часу в темі
Агаа, пора включить пополняшки опять. Ну как аХкцЫю до Николайчика
пора, ой пора!
шепніть там коліжанці на вушко за філіжанкою кофффе
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greenozon
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Додано: Чет 09 гру, 2021 14:31
А я провтикав на два дні закінчення стовпчика і застряг тут до 2024. Не будьте як я.
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klug
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Додано: Чет 09 гру, 2021 14:37
klug
овва, співчуваю.. попандос
під який % лонгувалось
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greenozon
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Додано: Чет 09 гру, 2021 15:22
Хотел депо пополнить на левобережке, дверь закрыта...в окно смотрю, тётки ходят по залу жуют шОто~обэд) вот это да, на дворе 21год как заканчивается,а тут такое. Может знак, не надо заносить больше)
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mihasik
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