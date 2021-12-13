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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 гру, 2021 15:26
mihasik написав:
Хотел депо пополнить на левобережке, дверь закрыта...в окно смотрю, тётки ходят по залу жуют шОто~обэд) вот это да, на дворе 21год как заканчивается,а тут такое. Может знак, не надо заносить больше)
А шо такого если в банке таки обед? Есть банки которые щакрываются на обед и не один. Есть еще даже такие что до сих пор на 15 минут щакрываются на проветривание от ковида. Как это влияет на то чтобы заносить что либо в банк или нет? Ваш "шашечки или ехать"?
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Flamingo
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Додано: Чет 09 гру, 2021 16:59
Flamingo написав: mihasik написав:
Хотел депо пополнить на левобережке, дверь закрыта...в окно смотрю, тётки ходят по залу жуют шОто~обэд) вот это да, на дворе 21год как заканчивается,а тут такое. Может знак, не надо заносить больше)
А шо такого если в банке таки обед? Есть банки которые щакрываются на обед и не один. Есть еще даже такие что до сих пор на 15 минут щакрываются на проветривание от ковида. Как это влияет на то чтобы заносить что либо в банк или нет? Ваш "шашечки или ехать"?
Т.к. это отделение не в пешей доступности, приходится специально ехать. Стоять на морозе, ждать пока пообедают, как-то неправильно, я думаю. Чтоб закрывалось полностью отделение, не знаю такого, обычно есть кто заменяет и обедают поочередно.
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mihasik
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Додано: П'ят 10 гру, 2021 23:44
sens написав: Flamingo написав: mihasik написав:
Хотел депо пополнить на левобережке, дверь закрыта...в окно смотрю, тётки ходят по залу жуют шОто~обэд) вот это да, на дворе 21год как заканчивается,а тут такое. Может знак, не надо заносить больше)
А шо такого если в банке таки обед? Есть банки которые щакрываются на обед и не один. Есть еще даже такие что до сих пор на 15 минут щакрываются на проветривание от ковида. Как это влияет на то чтобы заносить что либо в банк или нет? Ваш "шашечки или ехать"?
В эксиме два раз в день по пол часа гоняют беса в отделении при закрытых дверях
да много где
по моему Правекс, Рада, Агриколь не уверен но очень похоже, ОТП уже сказали...
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Додано: Вів 14 гру, 2021 14:40
Форумчани, що можете сказати про кредитку Запасочка? Вартує уваги?
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yata
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Додано: Вів 14 гру, 2021 14:59
yata написав:
Форумчани, що можете сказати про кредитку Запасочка? Вартує уваги?
Оно вам надо
Не рекомендую пользоваться услугами банка. Очень заметно хамство при первом общении.
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harry_
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Додано: Вів 14 гру, 2021 15:12
yata
А что можно сказать про самую обычную кредитную карту, которая никому не интересна только лишь своим фактом своего существования?
Или вам все нормальные банки отказали?
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Vorlon
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Додано: Вів 14 гру, 2021 15:37
yata написав:
Форумчани, що можете сказати про кредитку Запасочка? Вартує уваги?
Нее, забудьте
Если и влазить в кредитные, то с нормальным грейсом, КБ и ИБ: Альфа, Пумб, Идея, Восток, Тас.
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Amethyst
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Додано: Вів 14 гру, 2021 15:46
Vorlon написав:yata
А что можно сказать про самую обычную кредитную карту, которая никому не интересна только лишь своим фактом своего существования?
Или вам все нормальные банки отказали?
Та ні, не відказали. Зацікавило чи є картка привабливою.
Після вашого коментаря стало все очевидно
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yata
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