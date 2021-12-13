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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 748749750751

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.5 5 102
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
8
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
33
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 15:26

  mihasik написав:Хотел депо пополнить на левобережке, дверь закрыта...в окно смотрю, тётки ходят по залу жуют шОто~обэд) вот это да, на дворе 21год как заканчивается,а тут такое. Может знак, не надо заносить больше)

А шо такого если в банке таки обед? Есть банки которые щакрываются на обед и не один. Есть еще даже такие что до сих пор на 15 минут щакрываются на проветривание от ковида. Как это влияет на то чтобы заносить что либо в банк или нет? Ваш "шашечки или ехать"? ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 16:59

  Flamingo написав:
  mihasik написав:Хотел депо пополнить на левобережке, дверь закрыта...в окно смотрю, тётки ходят по залу жуют шОто~обэд) вот это да, на дворе 21год как заканчивается,а тут такое. Может знак, не надо заносить больше)

А шо такого если в банке таки обед? Есть банки которые щакрываются на обед и не один. Есть еще даже такие что до сих пор на 15 минут щакрываются на проветривание от ковида. Как это влияет на то чтобы заносить что либо в банк или нет? Ваш "шашечки или ехать"? ;)

Т.к. это отделение не в пешей доступности, приходится специально ехать. Стоять на морозе, ждать пока пообедают, как-то неправильно, я думаю. Чтоб закрывалось полностью отделение, не знаю такого, обычно есть кто заменяет и обедают поочередно.
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 17:18

Re: Банк Глобус

  mihasik написав:Чтоб закрывалось полностью отделение, не знаю такого

Это Аваль и ОТП. Там тож до сих пор такое :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 22:41

  Flamingo написав:
  mihasik написав:Хотел депо пополнить на левобережке, дверь закрыта...в окно смотрю, тётки ходят по залу жуют шОто~обэд) вот это да, на дворе 21год как заканчивается,а тут такое. Может знак, не надо заносить больше)

А шо такого если в банке таки обед? Есть банки которые щакрываются на обед и не один. Есть еще даже такие что до сих пор на 15 минут щакрываются на проветривание от ковида. Как это влияет на то чтобы заносить что либо в банк или нет? Ваш "шашечки или ехать"? ;)

В эксиме два раз в день по пол часа гоняют беса в отделении при закрытых дверях
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 23:44

  sens написав:
  Flamingo написав:
  mihasik написав:Хотел депо пополнить на левобережке, дверь закрыта...в окно смотрю, тётки ходят по залу жуют шОто~обэд) вот это да, на дворе 21год как заканчивается,а тут такое. Может знак, не надо заносить больше)

А шо такого если в банке таки обед? Есть банки которые щакрываются на обед и не один. Есть еще даже такие что до сих пор на 15 минут щакрываются на проветривание от ковида. Как это влияет на то чтобы заносить что либо в банк или нет? Ваш "шашечки или ехать"? ;)

В эксиме два раз в день по пол часа гоняют беса в отделении при закрытых дверях


да много где
по моему Правекс, Рада, Агриколь не уверен но очень похоже, ОТП уже сказали...
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 14:40

Форумчани, що можете сказати про кредитку Запасочка? Вартує уваги?
yata
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 14:59

  yata написав:Форумчани, що можете сказати про кредитку Запасочка? Вартує уваги?

Оно вам надо :mrgreen:
Не рекомендую пользоваться услугами банка. Очень заметно хамство при первом общении.
harry_
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 15:12

yata
А что можно сказать про самую обычную кредитную карту, которая никому не интересна только лишь своим фактом своего существования?

Или вам все нормальные банки отказали? :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 15:37

  yata написав:Форумчани, що можете сказати про кредитку Запасочка? Вартує уваги?

Нее, забудьте
Если и влазить в кредитные, то с нормальным грейсом, КБ и ИБ: Альфа, Пумб, Идея, Восток, Тас.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 15:46

  Vorlon написав:yata
А что можно сказать про самую обычную кредитную карту, которая никому не интересна только лишь своим фактом своего существования?

Или вам все нормальные банки отказали? :?

Та ні, не відказали. Зацікавило чи є картка привабливою.
Після вашого коментаря стало все очевидно :)
yata
 
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