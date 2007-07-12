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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 749750751752

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.5 5 102
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
8
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
33
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 08:36

  yata написав:
  Vorlon написав:yata
А что можно сказать про самую обычную кредитную карту, которая никому не интересна только лишь своим фактом своего существования?

Или вам все нормальные банки отказали? :?

Та ні, не відказали. Зацікавило чи є картка привабливою.
Після вашого коментаря стало все очевидно :)

Глобус кредитки не видає,пропонує кеш кредит
tarasum
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  #<1 ... 749750751752
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