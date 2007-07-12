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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 гру, 2021 08:36
yata написав: Vorlon написав:yata
А что можно сказать про самую обычную кредитную карту, которая никому не интересна только лишь своим фактом своего существования?
Или вам все нормальные банки отказали?
Та ні, не відказали. Зацікавило чи є картка привабливою.
Після вашого коментаря стало все очевидно
Глобус кредитки не видає,пропонує кеш кредит
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