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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 749750751752

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.5 5 102
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
8
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
33
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 08:36

  yata написав:
  Vorlon написав:yata
А что можно сказать про самую обычную кредитную карту, которая никому не интересна только лишь своим фактом своего существования?

Или вам все нормальные банки отказали? :?

Та ні, не відказали. Зацікавило чи є картка привабливою.
Після вашого коментаря стало все очевидно :)

Глобус кредитки не видає,пропонує кеш кредит
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 14:26

Форумчане, а что, "Видсоточки" уже не выдают? Прочитал в каком-то обзоре на этом сайте, что там приличный процент на остаток по карте платят. Искал-искал описание карты, ничего не нашел. А горячка какую-то несуразицу несет.
Кто что может подсказать?
harry_
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 14:31

  harry_ написав:Форумчане, а что, "Видсоточки" уже не выдают? Прочитал в каком-то обзоре на этом сайте, что там приличный процент на остаток по карте платят. Искал-искал описание карты, ничего не нашел. А горячка какую-то несуразицу несет.
Кто что может подсказать?

Ощадна вона зараз. 7% на залишок.
Можна глянути тут
https://globusbank.com.ua/ua/sberegatelnye-karty.html
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 14:48

  Квесторе_поверніться написав:
  harry_ написав:Форумчане, а что, "Видсоточки" уже не выдают? Прочитал в каком-то обзоре на этом сайте, что там приличный процент на остаток по карте платят. Искал-искал описание карты, ничего не нашел. А горячка какую-то несуразицу несет.
Кто что может подсказать?

Ощадна вона зараз. 7% на залишок.
Можна глянути тут
https://globusbank.com.ua/ua/sberegatelnye-karty.html


Вот оно что! Ее переименовали! А по безналу как-нибудь вывести на другой банк можно без комиссии? А то я читал, что вроде ввели комиссию на такие переводы, а наличкой забирать - далеко ездить в отделение
harry_
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 16:35

Re: Банк Глобус

  harry_ написав:Ее переименовали! А по безналу как-нибудь вывести на другой банк можно без комиссии?

у GlobusPlus до 10000 на халяву.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 17:25

Там, схоже, тепер вхід платний. Ну їх нафіг з цими тарифами. 7% є у БВР та Спортбанки (тут теж треба обережно). 6% є у ПУМБи та Кредо. Придивіться, поцікавтесь.
klug
 
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