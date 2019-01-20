Форумчане, а что, "Видсоточки" уже не выдают? Прочитал в каком-то обзоре на этом сайте, что там приличный процент на остаток по карте платят. Искал-искал описание карты, ничего не нашел. А горячка какую-то несуразицу несет. Кто что может подсказать?
harry_ написав:Форумчане, а что, "Видсоточки" уже не выдают? Прочитал в каком-то обзоре на этом сайте, что там приличный процент на остаток по карте платят. Искал-искал описание карты, ничего не нашел. А горячка какую-то несуразицу несет. Кто что может подсказать?
harry_ написав:Форумчане, а что, "Видсоточки" уже не выдают? Прочитал в каком-то обзоре на этом сайте, что там приличный процент на остаток по карте платят. Искал-искал описание карты, ничего не нашел. А горячка какую-то несуразицу несет. Кто что может подсказать?
Вот оно что! Ее переименовали! А по безналу как-нибудь вывести на другой банк можно без комиссии? А то я читал, что вроде ввели комиссию на такие переводы, а наличкой забирать - далеко ездить в отделение