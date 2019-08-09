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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1961196219631964 Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:41 pavel12095 написав: Золото превысило планку 1500 дол/унция

это превысило все прогнозы аналитиков-1300 в большинстве прогнозов

и это в не сезон-лето ,активность минимальная

Удивляет, что на ветке никакой реакции

предполагаю коррекцию и дальнейший рост осенью когда фонды начнут подтягиваться в металл Золото превысило планку 1500 дол/унцияэто превысило все прогнозы аналитиков-1300 в большинстве прогнозови это в не сезон-лето ,активность минимальнаяУдивляет, что на ветке никакой реакциипредполагаю коррекцию и дальнейший рост осенью когда фонды начнут подтягиваться в металл

Золото за последние 3 месяца подорожало на 300$ за унцию.

Я ради интереса на этой неделе решил акций золотодобывающих компаний купить.

Никогда не играл на фодновом рынке, но решил удовлетворить свое любопытство.

Когда золото дошло до 1450, думал будет коррекция, до 1430 или до 1400, тогда и куплю.

Но тут Трамп запостил твит по поводу пошлин для Китая и в итоге, купил немного акций по 1500. Если будет коррекция, то думаю докуплю акций.

Так вот, сейчас слежу за ценой на золото и индексом S&P 500. Если раньше они с золотом ходили в противофазе, то сейчас после роста, золото не то что не падает, но может и расти.

Я не специалист и могу ошибаться, но мне кажется сильных коррекций по золоту уже не будет. Золото будут скупать в любом случае и в страхе перед дефляцией, если Трамп с Китаем не договориться и начнется падение мировой экономики и фонды. Ну или если Трамп договориться с Китаем и продавит ФРС на снижение ставок, тогда фондовый рынок не рухнет, что критично для выборов Трампа, но тогда золото будут покупать в страхе перед дефляцией. Сейчас уже в Японии и во многих европейских странах, ставки по ушли в отрицательную доходность. Так не проще ли купить золото, чем доплачивать банкирам за хранение своих денег? Золото за последние 3 месяца подорожало на 300$ за унцию.Я ради интереса на этой неделе решил акций золотодобывающих компаний купить.Никогда не играл на фодновом рынке, но решил удовлетворить свое любопытство.Когда золото дошло до 1450, думал будет коррекция, до 1430 или до 1400, тогда и куплю.Но тут Трамп запостил твит по поводу пошлин для Китая и в итоге, купил немного акций по 1500. Если будет коррекция, то думаю докуплю акций.Так вот, сейчас слежу за ценой на золото и индексом S&P 500. Если раньше они с золотом ходили в противофазе, то сейчас после роста, золото не то что не падает, но может и расти.Я не специалист и могу ошибаться, но мне кажется сильных коррекций по золоту уже не будет. Золото будут скупать в любом случае и в страхе перед дефляцией, если Трамп с Китаем не договориться и начнется падение мировой экономики и фонды. Ну или если Трамп договориться с Китаем и продавит ФРС на снижение ставок, тогда фондовый рынок не рухнет, что критично для выборов Трампа, но тогда золото будут покупать в страхе перед дефляцией. Сейчас уже в Японии и во многих европейских странах, ставки по ушли в отрицательную доходность. Так не проще ли купить золото, чем доплачивать банкирам за хранение своих денег? potter Повідомлень: 1879 З нами з: 16.03.09 Подякував: 312 раз. Подякували: 151 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:50 zkoviz Мы начали жить в эпоху, которой в мире никогда не было. Мир никогда ещё не жил при отрицательных ставках. Это одна из причин, по которой отсылки на авторитетные источники или на исторические аналогии не работают. potter Повідомлень: 1879 З нами з: 16.03.09 Подякував: 312 раз. Подякували: 151 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 00:11 potter написав: zkoviz Мы начали жить в эпоху, которой в мире никогда не было. Мир никогда ещё не жил при отрицательных ставках. Это одна из причин, по которой отсылки на авторитетные источники или на исторические аналогии не работают. Мы начали жить в эпоху, которой в мире никогда не было. Мир никогда ещё не жил при отрицательных ставках. Это одна из причин, по которой отсылки на авторитетные источники или на исторические аналогии не работают.



Точно в корень. Хорошо сказано. Мы вот ( многие) писали несколько месяцев назад - что нормальные факторы уж не влияют на цену. Поэтому на ветке сейчас тишина. Я предполагаю без уверенности - что будет еще рост и до конца года можем увидеть 1 700. И даже возможно выше. Акции золотодобывающих компаний не одно и то же , что металл. Хотя если рост основан на инфляции доллара - то тогда расти должны и акции, и металл. Инфляция доллара присутствует. Но вот я не понял - почему , когда Китай стал обесценивать юань слегка - золото стало расти ? Ведь если юань дешевеет - доллар растет ? Поясните , плиз связь - не вижу точку сборки ? Точно в корень. Хорошо сказано. Мы вот ( многие) писали несколько месяцев назад - что нормальные факторы уж не влияют на цену. Поэтому на ветке сейчас тишина. Я предполагаю без уверенности - что будет еще рост и до конца года можем увидеть 1 700. И даже возможно выше. Акции золотодобывающих компаний не одно и то же , что металл. Хотя если рост основан на инфляции доллара - то тогда расти должны и акции, и металл. Инфляция доллара присутствует. Но вот я не понял - почему , когда Китай стал обесценивать юань слегка - золото стало расти ? Ведь если юань дешевеет - доллар растет ? Поясните , плиз связь - не вижу точку сборки ? kalinavalera1

Повідомлень: 4920 З нами з: 07.05.11 Подякував: 660 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 08:09 Re: Горячие новости по драгоценным металлам kalinavalera1 написав: Но вот я не понял - почему , когда Китай стал обесценивать юань слегка - золото стало расти ? Ведь если юань дешевеет - доллар растет ? Поясните , плиз связь - не вижу точку сборки ? Но вот я не понял - почему , когда Китай стал обесценивать юань слегка - золото стало расти ? Ведь если юань дешевеет - доллар растет ? Поясните , плиз связь - не вижу точку сборки ?

Одним словом - страх. Если Китайозы девальвировали свою валюту - почему этого не могут сделать и Америкосы? Одним словом - страх. Если Китайозы девальвировали свою валюту - почему этого не могут сделать и Америкосы? vladus17 Повідомлень: 932 З нами з: 21.03.14 Подякував: 113 раз. Подякували: 73 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 08:39 vladus17 написав: kalinavalera1 написав: Но вот я не понял - почему , когда Китай стал обесценивать юань слегка - золото стало расти ? Ведь если юань дешевеет - доллар растет ? Поясните , плиз связь - не вижу точку сборки ? Но вот я не понял - почему , когда Китай стал обесценивать юань слегка - золото стало расти ? Ведь если юань дешевеет - доллар растет ? Поясните , плиз связь - не вижу точку сборки ?

Одним словом - страх. Если Китайозы девальвировали свою валюту - почему этого не могут сделать и Америкосы? Одним словом - страх. Если Китайозы девальвировали свою валюту - почему этого не могут сделать и Америкосы?

Я слышал следующее объяснение. Игра с учетной ставкой не есть основным инструментом. У США отсутствуют резервы в международных валютах. Чтобы эффективно заниматься действиями с девальвацией, им будет необходимо осуществлять покупки евро, иены, юаня... Но в конечном итоге девальвация доллара - это отказ от его функции мировой резервной валюты. Иной курс развития страны. Я слышал следующее объяснение. Игра с учетной ставкой не есть основным инструментом. У США отсутствуют резервы в международных валютах. Чтобы эффективно заниматься действиями с девальвацией, им будет необходимо осуществлять покупки евро, иены, юаня... Но в конечном итоге девальвация доллара - это отказ от его функции мировой резервной валюты. Иной курс развития страны. tumos Повідомлень: 903 З нами з: 12.03.09 Подякував: 6 раз. Подякували: 55 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1961196219631964 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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