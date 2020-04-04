Потому что это раньше начал делать Китай. Благодаря слабому юаню китайцы завалили своими товарами весь мир. Первым проснулся Трамп, и понял, ещё несколько таких лет и экономика США уже будет не первой, и что нужно что-то решать. Решили что крепкий доллар это плохо для Америки...
Astacus написав:Инфляцию всегда стараются таргетировать и разгонять не стремятся. Если что-то выходит из под контроля, то это переходной процесс или потеря устойчивости системой. Таким показателем как инфляция могут временно пожертвовать, но специально ее раскручивать точно не станут. Это важно осознать, чтобы не искажать модель происходящего.
Если теряется доверие к деньгам, то таргетировать инфляцию довольно сложно.
А порой и невозможно, так как население и бизнес стараются побыстрее от них избавиться и приобрести что-то более ценное.
Они это и делают. Только как вы свяжете те 2.2 трлн., которые выдадут американцам, и которые сразу уйдут на потребительский рынок?
А это почти 10% от ихнего ВВП.