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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2179218021812182
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 08:36

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  swan forever написав:Когда нечего ответить, лучше промолчи, бо такая истерика лишь подчёркивает твою слабость и недальновидность.

Кажется у кого то попная-боль от моей шутки началась. Но это хорошо. Я старался! :mrgreen:
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 08:51

  VitaliyN написав:
  наблюдательный написав:
  vladus17 написав:И что вы хотите? Чтобы золото стоило $1400$, о которых вы писали ещё совсем недавно.
Лично мне эта цифра кажется уже смешной

Я о чем писал тут пол- года... А? Ну на счет всего!

Да вы тут много начудили.....
Не далее как этой весной вещали это:
Не, 1000$ это много. 800-900 будет в самый раз. Сейчас бычков немного в сетки половят на 1400-1500 уровнях, и уже потом обратно вниз с песней!
Горячие новости по драгоценным металлам
Или это:
Если будет кризис в ближайшие год-два, то ожидаю снижения цены еще на процентов 30%. Только тогда буду опять в него заходить. А по цене 1400+ вообще не интересно.
Горячие новости по драгоценным металлам

Короче говоря, толку от вашей писанины ровно 0.00001
Пустая трата времени....

Просто вниз, да ещё с песней, тут не катит....
Подучитесь маленько...
наблюдательный
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  #<1 ... 2179218021812182
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