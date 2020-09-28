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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2204220522062207
Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 20:53

  xsh написав:alex2013a90
50г уже нормально - это больше, чем унцовая монета.
Но брать один брусок можно будет, когда денег будет на пять брусков. Все сбережения не рекомендуется парковать в золото.

А я, к стати, дума по другому. В реалиях моих моненты намного более в ходу. Унцевые. Самые обычные Буффало.
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 09:16

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

С чего вдруг серебро грохнулось с 28 на 22 и золотишко уже на 100 сползло в низ? Есть причины? Или обычные колебания рынка?
maxx4
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 11:58

  maxx4 написав:С чего вдруг серебро грохнулось с 28 на 22 и золотишко уже на 100 сползло в низ? Есть причины? Или обычные колебания рынка?

Рисуют кризис ликвидности. Кому-то мало денюх. Морганы с голдманами, Безосами и Масками бедствуют.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 20:04

  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:Гораздо большая вероятность за последние лет 20 была наварить на золоте чем потерять

Парадокс с инвесторами в металл как раз в том что в него обычно вкладываются на хаях. В 2011-2012 годах в него загнали больше оленей чем за все 10 лет до этого! То же происходит и сейчас. Когда металл на лоуах, он нафиг никому не нужен, мало того, его даже сами нвесторы начинают сливать. А когда на хаях- гребут на последние, (и нивкоем случае не продавать!!!пока не увидим 1005000 (хотя когда увидим 100500 буду ждать 200500 и так далее. жадность, брат, не тетка) тем самым обрекают себя на попандос.

Если бы инвестор разбил покупку на 20 лет, покупая равное количество ДМ каждый год, в не зависимости от цены - то да , был бы в выиграше. но увы , затариться на хаях- наше фсе (потому что баксу криндец чрз две недели/счет пошел на дни и итд) :|

Имхо. Не согласен, что золото удобный или даже приемлемый инструмент для спекуляций. Конечно если закупать его на свои кровные, а не спекулировать из ЗВР. Обратите внимание на временные рамки. Осознайте алгоритм курса металла. Очень значительное время курс стоит на месте или даже падает. А рост случается редко. То есть золото может падать 1, 2, 3 года и тп. И как откупиться ? я тему вижу иначе. Для спекуляций не удобный актив, но в определенные, очень редкие моменты, конечно можно и спекульнуть - если вы близки к гениальности )).
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 23:06

  vladus17 написав:Если бы инвестор разбил покупку на 20 лет, покупая равное количество ДМ каждый год, в не зависимости от цены - то да , был бы в выиграше. но увы , затариться на хаях- наше фсе (потому что баксу криндец чрз две недели/счет пошел на дни и итд) :|

Беда в том, что никто не знает, когда те хаи. В 1978-м тоже думали, что 200 - это очень дорого, а через 2 года было 800. И весной 2008-го 1030 - это были самые хаевые хаи. Покупайте платину - она точно не на хаях. А с долларом, действительно, беда. Такой динамики гос. долга, денежной массы и бюджетного дефицита еще не было.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 04:28

  hxbbgaf написав:Беда в том, что никто не знает, когда те хаи. В 1978-м тоже думали, что 200 - это очень дорого, а через 2 года было 800. И весной 2008-го 1030 - это были самые хаевые хаи. Покупайте платину - она точно не на хаях. А с долларом, действительно, беда. Такой динамики гос. долга, денежной массы и бюджетного дефицита еще не было.

А как Вы господин теоретик собрались тариться в платине???
Если в физмете ... Не знаю... Но спреды будут не детские, я так думаю... И где???
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 04:48

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Его величество * наблюдательный* рассказывает что оппоненты заблудились в двух соснах, и не х@й царя за@бывать. Царь знает что делает... Холопы не имеют право ничего писать на этой ветке, только читать то что его Величество написало! А то что это величество написало .. Понятно, Золото- только рост!
Я вот не пойму, нах это величество на ходу хватает консолидированную отчетность яблока и кому-то чего-то доказывает...
Он не в металле, он не в фонде , он ни в чем( сам сказал)... Ловит выкладки и пи**!!! Хамит и поучает в том в чем сам далек ... Хобби, наверное???
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 15:06

  VitaliyN написав:Его величество * наблюдательный* рассказывает что оппоненты заблудились в двух соснах, и не х@й царя за@бывать. Царь знает что делает... Холопы не имеют право ничего писать на этой ветке, только читать то что его Величество написало! А то что это величество написало .. Понятно, Золото- только рост!
Я вот не пойму, нах это величество на ходу хватает консолидированную отчетность яблока и кому-то чего-то доказывает...
Он не в металле, он не в фонде , он ни в чем( сам сказал)... Ловит выкладки и пи**!!! Хамит и поучает в том в чем сам далек ... Хобби, наверное???

Ты полегче на поворотах. На себя в зеркало посмотри. Хамло неотесанное.
Наблюдала всё верно пишет. Если тебе его писанина не понятна, то это не его вина, а проблема твоего, вместе с Ричи, головного мозга...
Я на его советах, а не на твоих, уже заработал неплохих денег,
Так что пиз***ь ты, а не он.
Я бы на его месте вообще это ветку похерил, и писал бы где-то на фейсбуке.
Тут публика неблагодарная :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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  #<1 ... 2204220522062207
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