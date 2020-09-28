vladus17 написав:

hxbbgaf написав: Гораздо большая вероятность за последние лет 20 была наварить на золоте чем потерять Гораздо большая вероятность за последние лет 20 была наварить на золоте чем потерять

Парадокс с инвесторами в металл как раз в том что в него обычно вкладываются на хаях. В 2011-2012 годах в него загнали больше оленей чем за все 10 лет до этого! То же происходит и сейчас. Когда металл на лоуах, он нафиг никому не нужен, мало того, его даже сами нвесторы начинают сливать. А когда на хаях- гребут на последние, (и нивкоем случае не продавать!!!пока не увидим 1005000 (хотя когда увидим 100500 буду ждать 200500 и так далее. жадность, брат, не тетка) тем самым обрекают себя на попандос.Если бы инвестор разбил покупку на 20 лет, покупая равное количество ДМ каждый год, в не зависимости от цены - то да , был бы в выиграше. но увы , затариться на хаях- наше фсе (потому что баксу криндец чрз две недели/счет пошел на дни и итд)