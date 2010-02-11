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дорогоцінні метали

Гарячі новини про дорогоцінні метали
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2271227222732274
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 23:49

  Freza написав:Ну это уже крайности такие, будет более мягенькое наверно
Плата процентов за владение трежерис
Контроль валютных курсов со стороны сша
Ну и прочие требования, если захочешь что бы пошлины сняли и пользоваться благами

Соглашение Мар а лаго, типа того

https://mises.in.ua/article/pisarski-po ... ch-trumpa/

Плата за проценты от трежерис? Ну так это дополнительный налог. Та же пошлина. Тогда нужно повышать их доходность, иначе кто будет покупать амер.госдолг в это смутное время. А это дополнительные расходы. Весьма сомнительная затея.

Контроль курсов? Американцы могут контролировать курс своего доллара, но никак не евро, юаня или фунта, потому что у них нет этих печатных станков. Это уже было во время кризиса 2011г., когда инвесторы избавляясь от зеленого начали искать тихие гавани и бросились покупать швейцарский франк. Но такой сильный франк швейцарцам был не нужен и ихний ЦБ привязал его к евро, тем самым обесценив свою валюту за ночь почта на 9%.
Сейчас Трамп мечтает опять снизить курс доллара, даже наехал на председателя ФРС Пауэлла, что-бы тот понизил ставку, грозя увольнением. В итоге рынки улетели вниз. Испугавшись, Трамп дал задних ход, типа пошутил. Рынки опять рванули вверх. А там сотни миллиардов. Кто знал этот финт, а очевидно нужные люди знали, те очень хорошо заработали. Вот такая там сейчас игра. Пошлины вверх - рынки вниз. Пошлинам временный отбой - феерическое ралли. Даже если он и оставит пошлины то кто пострадает? Рядовые американцы. А это гарантированная инфляция, что для золота будет гуд. Ставку нужно будет повышать.
И опять те же грабли и круговорот лишних денег в природе, потому что ни ЕЦБ, ни НБ Китая, ни банки Англии с Японией не допустят сильного укрепления своих валют. Хороших решений сейчас на поверхности нет и не предвидится. Особенно с американскими дилетантами для которых главное срубить бабло, побольше и побыстрее. А там как будет так и будет.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 22:41

Вот такие девайсы уже по Китаю растут…

https://korrespondent.net/amp/4774476-v ... tky-zolota
Freza
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 11:19

  Freza написав:Вот такие девайсы уже по Китаю растут…

https://korrespondent.net/amp/4774476-v ... tky-zolota



и что, обычный автомат по приемке золота
статья весьма корявая
smdtranz
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 12:25

Точно, как терминал для пополнения, ни чего такого…
Статья нормальная, есть лучше, скидуем
Freza
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 13:31

Freza

корявая хотя бы тем, что там нет никакой переработки, а просто взвешивание, определение пробы и плавка. современными средствами это достигается весьма легко, принципиально ничего нового там не придумали
smdtranz
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