Интересно, шо завтра на рынках будет на таких бодрых новостях…
Наверно , тишь да гладь…
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 22 чер, 2025 13:56
Интересно, шо завтра на рынках будет на таких бодрых новостях…
Наверно , тишь да гладь…
Додано: Нед 22 чер, 2025 20:16
покупайте лом столовый)
цена будет примерно по бирже сейчас в пересчете на чистоту. ликвидность тоже неплохая.
проблема серебра в том, что по хорошей цене его в обьеме скинуть весьма трудно будет, если речь идет о сотне-другой тысяч баксов
Додано: Пон 23 чер, 2025 14:05
smdtranz Как же, помним Ваши высказывания год назад что в случае роста спроса не будет вообще и только вывозить за бугор. И шо? вместо минус 7% стало +15%.
Столовое интересно только тем, кто его сам в состоянии почистить и перелить в слитки. Ни один инвестор нормальный с столовым связываться не станет.
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