Алексей77 написав:Доброе утро.Ув. коллеги есть вопрос. Покупка Овгз была через дию с указанием выплаты на карту дия монобанка. При досрочной продаже в приложениях ИСУ (или Сенса) карту для выплат можно выбрать любую из имеющихся? Карту монобанка дия уже можно игнорировать?
В ICU при продажі виплата йде на внутрішній рахунок. З нього можна купити нові облігації або вивести на будь-який власний банківський рахунок. Щоб вивести - тут https://onboarding.online.icu/ реєструєте банківський рахунок (можна декілька), потім обираєте його при виводі коштів.