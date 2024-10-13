RSS
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 09:53

  Алексей77 написав:Доброе утро.Ув. коллеги есть вопрос. Покупка Овгз была через дию с указанием выплаты на карту дия монобанка. При досрочной продаже в приложениях ИСУ (или Сенса) карту для выплат можно выбрать любую из имеющихся? Карту монобанка дия уже можно игнорировать?

В ICU при продажі виплата йде на внутрішній рахунок. З нього можна купити нові облігації або вивести на будь-який власний банківський рахунок.
Щоб вивести - тут https://onboarding.online.icu/ реєструєте банківський рахунок (можна декілька), потім обираєте його при виводі коштів.
