Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Гарячі новини про
дорогоцінні метали

Гарячі новини про дорогоцінні метали
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 19:32

  jabba написав:
  jabba написав:SAndriy1 То что ожидал и прогнозировал в прошлом году - достигнуто очень резво, с огромным опережением графика. Видя безумца во главе Америки и его абсолютно некомпетентное окружение, боящееся сказать Великому Кормчему даже слово возражения на его действия - я не удивлюсь (коль Трамп будет продолжать в том же духе) если мы достигнем в этом году 5000 и в течении 3 лет и 10,000. Похоже что хана нашему баксу с таким президентом.

Только никому. Тссс. Еще с ДжиПи Морган и Голдман Сакс мне не звонили советоваться, этот осторожный прогноз пока никто не скопировал. :mrgreen:

Цели прежние.

Только никому. Тссс. Еще с ДжиПи Морган и Голдман Сакс мне не звонили советоваться, этот осторожный прогноз пока никто не скопировал. :mrgreen:

Цели прежние.

Повторная благодарность, что поделились!
SAndriy1
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 17:20




Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі новини
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 10:34
Ірина_

Ірина_ Не увидел в видео упоминания прогнозов ведущих аналитиков с этой ветки. :roll:
Тут то точность прогнозов не чета каким то Голдманам или ДжПи Морганам. :mrgreen:
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 11:37

jabba

а у этих джипиморганов хоть один прогноз сбылся реально?
из тех, что они на публику выдают

вон в конце 2018 голдман сакс на 2019 прогнозировали достижение 1350, а по факту 1500 в сентябре

джипиморган прогнозирует -> все таскают эти прогнозы -> они сбываются на уровне угадал/не угадал -> все всё равно забыли

https://minfin.com.ua/amp/2023/07/27/109671852/

на 4 квартал 2024 писали про 2175, по факту имеем 2600 :mrgreen:
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 13:03

smdtranz Так и я про шо - не тех ведущих аналитиков девочка с видео слушает. :mrgreen:
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 13:22

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

https://forklog.com/exclusive/finansova ... vyj-krizis
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 13:23

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Goldman: цена на золото может приблизиться к 5000 долларов, если репутация ФРС пострадает

Банк представил три сценария для золота: базовый — рост до 4000 долларов за унцию к 2026 году, минимальный риск — 4500 долларов и максимальный — почти 5000 долларов при переводе 1% рынка частных казначейских облигаций США в золото.
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 13:24

  jabba написав:smdtranz Так и я про шо - не тех ведущих аналитиков девочка с видео слушает. :mrgreen:

Ваш прогноз уже скопистырили))) выше написал свежий прогноз от Голдмансакса :mrgreen:
