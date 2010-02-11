|
|
Гарячі новини про дорогоцінні метали
|
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 12 вер, 2025 09:42
tumos Уголовщина - из Украины отправить деньги в Голдман Сакс. Или куда либо вообще в сколько нибудь значимой сумме. Не по американским законам (и то вопросы к происхождению и там будут) - как по украинским законам и нормам.
И именно тем кто покупает паи золото как раз и не нужно от слова вообще - иначе они не паи купили бы а физмет в банке и зарыли бы под кактусом. Паевый фонд я так подозреваю может так же обанкротиться и послать лесом держателей паев как и банк с металлическим счетом и по барабану что там чем якобы обеспечено.
Как то так.
jabba
- Повідомлень: 4943
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 375 раз.
