Додано: Вів 23 вер, 2025 17:17

Пойти сдавать слиток в банк?Ну даже не знаю.Это конечно вернее чем пойти сдавать слиток к бабушкам, торгующими семечками но близко к этому. И настолько же не предсказуемо.В приличных же местах достаточно приборов проверить слиток не вскрывая упаковки.Если вскрыли то конечно уже назад не заклеить упаковку и продавать будут как есть - или с упаковкой (как подтверждение что она когда то была, тем более на ней номер слитка) или вообще без нее. В банках принимающих слитки естественно в продаже бывали слитки с вскрытой упаковкой - другое дело их перепуганным пересічним с улицы обычно не предлагали. Подобное бывало и 20 лет назад - покупал такие в банках по цене ниже.