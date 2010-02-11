Ну насчет не найдете - это перебор. Да и Х10 на нем не сделаешь. Тут хоть бы Х2,5 от текущих увидеть.
Но про "новый биток" - это пять балов, это в меморис.
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 25 вер, 2025 13:25
Додано: Чет 25 вер, 2025 13:28
На заборе тоже написано слово из трех букв а на самом деле там воинская часть. Ну как можно быть до сих пор такому наивному чтобы верить заманухам с ломбардов?
Или то цена на слитки по 1 гр в люксе и на царские червонцы? На граммовки в самый раз цена. А на червонцы это и мало.
Додано: Чет 25 вер, 2025 13:56
Бог его знает, контора вроде серьезная
5 350 грн/грамм
Слитки золота (999°)
4 650 грн/грам
Золото 900° проба
4 400 грн/грамм
Золото 850° проба
3 850 грн/грамм
Золото 750° проба
3 000 грн/грамм
Золото 583° / 585° проба
Цены на золото в Киеве обновлены: 25.09.2025
