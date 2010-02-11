Додано: Чет 02 жов, 2025 10:41

В Америке 100 баксов потертая до дыр с оторванным углом стоит все те же 100 баксов что и синяя неперегнутая. А у нас с оторванным углом стоит дешевле и намного а синяя непергнутая дороже белой неперегнутой .Так и с золотом - старье с поломанной упаковкой стоит как и должно стоить - около биржи. И его несет народ сдавать. А эмиссия подряд номера завозится нелегально контрабандой и все участники хотят прилепить свой % - и производитель, и кто завозит с риском в страну. Если бы банки могли завозить легально - премия была бы поменьше. И еще учтите что стограммовка ни в какой финмон уже не вмещается - еще плата не участие в финансировании терроризма и производства оружия массового поражения.Ну а почему эмиссионный черный Аргор дороже эмиссонного оранжевого Валкамби - так наверное у поставщиков разные цены. А почему у них так - то неизвестно. Может в закупке для поставщиков дороже может каналы завоза разные с разными расходами.