Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Чет 02 жов, 2025 10:41

  Richi написав:
  jabba написав:Везде черный эмиссионный контрабандный аргор дороже емиссионного контрабандного оранжевого эмиссионного валкамби уже наверное почти год. Поставщики то у всех одни и те же.

А в чём разница? Почему разная стоимость?

В Америке 100 баксов потертая до дыр с оторванным углом стоит все те же 100 баксов что и синяя неперегнутая. А у нас с оторванным углом стоит дешевле и намного а синяя непергнутая дороже белой неперегнутой .
Так и с золотом - старье с поломанной упаковкой стоит как и должно стоить - около биржи. И его несет народ сдавать. А эмиссия подряд номера завозится нелегально контрабандой и все участники хотят прилепить свой % - и производитель, и кто завозит с риском в страну. Если бы банки могли завозить легально - премия была бы поменьше. И еще учтите что стограммовка ни в какой финмон уже не вмещается - еще плата не участие в финансировании терроризма и производства оружия массового поражения.
Ну а почему эмиссионный черный Аргор дороже эмиссонного оранжевого Валкамби - так наверное у поставщиков разные цены. А почему у них так - то неизвестно. Может в закупке для поставщиков дороже может каналы завоза разные с разными расходами.
