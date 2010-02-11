|
Додано: Вів 14 жов, 2025 10:48
Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали
Доброго ранку шановні колеги. А нікому ситуація з безперервним ростом цін на золото не нагадує пухир? Навіть на тюльпани ціни росли не вічно.
Додано: Вів 14 жов, 2025 11:43
Додано: Вів 14 жов, 2025 17:32
Гарячі новини про дорогоцінні метали
ihorsic
Доброго дня. Золото не подорожчало навіть в два рази за рік, а в світі величезна
купа грошей, які зараз шукають притулку. Після останньго шухеру з біткойном
дехто почне з нього виходити і частина цих коштів буде і далі підштовхувати золото до гори. А якщо США вирішить таки провести аудіт та переоцінку своїх ЗВР - чим більше ціна
на золото, тим більше можна допечатати нових купюр без звинувачень з боку світового суспільства в незабезпеченій емісії.
Додано: Сер 15 жов, 2025 01:08
Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали
Здравствуйте, опять я со своими вопросами. В общем прислушался к некоторым мнениям и буду брать слиток первый в банке. Не набрасывайтесь, ну не Абрамович и не обмениваю по 10 тысяч за раз))) Так вот новые вопросы))) Стоит ли проверять в банке слиток, как это сделать, если у меня из техники есть только весы ахах стоит ли пытаться найти какого-то эксперта и затянуть с собой, имею ввиду платно какого-то работника ломбарда. Или не париться и просто покупать со всеми документами. Я знаю, что были истории с поддельным золотом в банках, но в то же время понимаю, что этот процент за годы совсем малый. В общем опять я со своими дилетантскими вопросами. Спасибо. Пройдите со мной этот путь первой покупки и я отстану. Тут правильно сказали, у меня нет цели на этом зарабатывать, просто сохранить что-то.
Додано: Сер 15 жов, 2025 10:45
OlegKos
купите лучше жене какое-то украшение или закажите что-то
и золото будет, и ей приятно, и вам эстетика
одни плюсы
Додано: Сер 15 жов, 2025 11:29
smdtranz Я покупаю нормальное количество, несколько. Я вежливо интересуюсь, пытаюсь найти информацию. Вы не хотите помочь советом, это Ваше дело. У меня нет знакомств и опыта в этом деле. Поэтому пытаюсь найти информацию на профильном форуме. Но почему-то в этой сфере люди даже нормально ответить не могут. Либо пытаются задеть, либо пытаются снисходительно что-то написать. Я же не спрашивал стоит ли мне этим заниматься, стоит ли мне покупать украшение жене, я спросил безопасно ли покупать в банке и если покупать, то стоит ли проверять.
Додано: Сер 15 жов, 2025 12:06
Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали
я ж вам несколькими страницами ранее написал варианты, как купить золото за деньги.
1. заявки физлиц на этом сайте (по факту это не физлица, а обменки или иные конторы)
2. обратиться в оптовую обменку (сеть обменок) и купить там
Тот же КИТ декларирует доставку в регионы. в чем проблема.
3. купить за границей в магазине со слитками. в Швейцарии вон есть, в Турции, может в Польше. гугл а помощь.
4. виолити или другие места, где можно купить лом/монеты/какуюто фигню еще.
например, хорошо идут ордена ленина, школьные медали до 1960 года, их цена фактически близка к бирже и товар понятный, купят везде их. ту же ювелирку можно купит близко к бирже и еще носить на себе, а потом скинуть в любой ломбард без гемора.
все остальное варианты это или быть совсем уж в теме, или найти себе ненужный геморой.
