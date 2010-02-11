|
|
|
Гарячі новини про дорогоцінні метали
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 17 жов, 2025 13:44
Влияет….
Ну шоб его разогнать до 100К надо еще топлива дофига закинуть.
Это серенькое можно гонять, хоть до соточки, хоть 500, хоть тыщенка…на радость покойным братьям Хант
В общем не верю я в моду и ракету, хоть джаба и смеется …
Один из вариантов ракеты, это проблемы с трежерями и прочими облигациями-прелестями…
Там ликвидности хватит с головой для бодрого старта.
А так то….такое, воздушный шарик, не надо губы раскатывать
-
Freza
-
-
- Повідомлень: 2267
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 457 раз.
- Подякували: 340 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 17 жов, 2025 14:25
Гвалтував я сьогодні GPT чат на цю тему так от він вірить в ріст ще й в 26 році і корекцію в 27. Причому в ріст срібла вірить більше. До 500 за десять років. Десь так
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 1451
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 17 жов, 2025 14:40
Чат прогнозы не дает нормальные, то все фикция.
Джаба вам спрогнозирует лучше и точнее любых чатов…
-
Freza
-
-
- Повідомлень: 2267
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 457 раз.
- Подякували: 340 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 17 жов, 2025 15:10
Ну и шо тут прогнозировать, когда Дони то одно сказал и рынки упали, теперь другое крякнул …и рынки развернулись
Ему надо движняк, обогощать себя и детей на качелях.
"Это нельзя поддерживать вечно", — сказал Трамп в интервью Fox Business, отвечая на вопрос о том, могут ли нынешние уровни тарифов сохраняться. "Они могли бы остаться, но они вынудили меня это сделать".
Трамп сообщил, что встретится с Си в Южной Корее через две недели, предполагая, что эта встреча может привести к торговым переговорам. "Я думаю, у нас всё наладится с Китаем", — заявил Трамп во время интервью, фрагмент которого вышел в эфир в пятницу.
Президент сохранил критическую позицию в отношении прошлой торговой практики Китая, заявив: "Они всегда ищут преимущество. Они грабили нашу страну годами". Он добавил: "Китай — они устроили нашей стране настоящий разгром. Они выкачивали деньги. Теперь всё изменилось".
Трамп подчеркнул свой подход к отношениям с Пекином: "У нас очень сильный противник, и они уважают только силу".
Эти комментарии прозвучали после того, как Трамп на прошлой неделе пригрозил ввести дополнительные 100% тарифы на китайские товары с 1 ноября, наряду с другими торговыми мерами против Китая. Эти угрозы были ответом на китайские ограничения экспорта редкоземельных минералов.
Финансовые рынки немедленно отреагировали на смягчение риторики Трампа: фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq сократили ранние снижения после его комментариев, хотя и остались в минусе.
-
Freza
-
-
- Повідомлень: 2267
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 457 раз.
- Подякували: 340 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 17 жов, 2025 15:25
-
Freza
-
-
- Повідомлень: 2267
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 457 раз.
- Подякували: 340 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 17 жов, 2025 16:39
8000 будет летом 2026,там и произойдет переоценка,цифра,железо,бумага и ракета в космос,даже ту цену что я знаю,снесет крышки у всех,а может быть и больше,так как инфу дают не сразу,Биток все,я точно предсказал пятницу обвала,идем на 100,потом на 50-60,крипта Xrp выстрелит,потом тоже спать
-
vodsi339
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 10.01.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 19 жов, 2025 09:28
Richi написав:
У меня нет свежей информации, но как Вы в банке проверите слиток? Разве, что целостность упаковки, а что касается содержимого, то мне пришлось полагаться на экспертов банка (они же получали/принимали это золото, как принимают проверяя валюту перед тем как положить в кассу).
Мои ошибки были, что я сначала не разобрался в производителях и первую партию купил в каком-то стрёмном пластике (уже не помню, кто производитель). Когда покупал вторую партию, то мне дали в другой упаковке и я прозрел. Я то думал, что они все одинаковые. Далее детально изучил и уже когда в банке заказывал, то уточнял этот вопрос.
Вам тут посоветовали обменку КИТ. У них действительно уровень банковский и возможно стоит уточнить там.
А у меня как раз возник такой вопрос
Где то в 2011-2012 покупал слитки в УкрГаз - упаковка Commerzbank и в Юнекс - упаковка Argor Heraues
Тоже, надежда была исключительно на честность банка
Как, в новых реалиях эти упаковки/производители?
Да и сами банки, на тот период?
Цвет, вроде бы, не изменился....
-
19yuriy91
-
-
- Повідомлень: 2131
- З нами з: 15.09.12
- Подякував: 265 раз.
- Подякували: 396 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|279
|122861
|
|
|1
|8043
|
|
|20
|13899
|
П'ят 24 січ, 2014 18:38
yarg
|