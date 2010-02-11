|
|
Гарячі новини про дорогоцінні метали
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 23 жов, 2025 16:28
Мне почему то кажется что уже купили)
-
sergiiperedrii
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 26.09.25
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 23 жов, 2025 16:32
Спрос в разы больше чем предложения, а буратин хватает)
-
sergiiperedrii
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 26.09.25
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|279
|127224
|
|
|1
|8171
|
|
|20
|14201
|
П'ят 24 січ, 2014 18:38
yarg