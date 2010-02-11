|
|
|
Гарячі новини про дорогоцінні метали
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 05 лис, 2025 12:55
Тут один великий спец може прогнозувати лише вартість справжнього паперу в пунктах прийому вторсировини бо на справжнє золото в нього грошей нема і не планується тільки жаба давить
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 1455
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 05 лис, 2025 14:29
won написав: osafly написав: vitaxa2006 написав:
Всем доброго здоровья. Подскажите, кто в теме, вопрос не совсем по крипте, но около неё: сейчас началась коррекция по золоту, после ралли. Есть ли смысл сейчас зайти в xaud ? Горизонт 2-3 года. Есть вероятность, что ралли продолжится в ближайшее время. Возможно 5000+ в ближайшие год-два. У кого какие мысли? Кто-то покупал на спот себе?
Ржал минут 15
И решил ради Витахи нарушить сегодня аскетизм
Это реальный признак,что из золота нужно уе.. раз Витаха обратил на него внимание..Но рекомендую подружиться таки с графиками Трейдингвью и хоть иногда на них посматривать.По золоту,на месячном графике,на RSI мы пришли в зону,в которую не заходили с 1979г...79год!Топливный кризис в Америке после революции в Иране..отмена золотого стандарта Никсоном в 70-х...Антивоенные демонстрации по всей стране с войной во Вьетнаме,инфляция в 10% и даже выше за год...доллара!! на протяжении нескольких лет,вылилось в беспрецедентный рост золота и серебра(но с серебром,там была другая история)...достигший апогея в 1979г...Но интересно и дальше,когда все успокоилось,на какой срок золото вошло в пике и сколько лет оно падало...Сейчас мы пришли туда,куда не приходили 46лет...Конечно,мы можем пойти и выше,на фоне того,что президент самой могущественной страны мира,оказался банальным "долпоепом" вместе со всей его раношушерной "коммандой" таких же долпоепов,клоунов и маргиналов к тому же эксцентричными и непредсказуемыми...но лезть сейчас в золото...Вам Виталя Эфир покажется детской песочницей из которой Вы выскочили довольно быстро...В золоте,такое не прокатит...Входить чтоб заработать 20-30% на горизонте нескольких лет,но с большим риском сделать -20% и потом стагнировать годами...а к тому времени либо ишак сдохнет,либо падишах...(либо XAUt исчезнет с рынка,либо у Вас по жизни что произойдет)Хочется купить золота,съездите на Нивки к нумизматам в воскресенье и просто прикупите золотых монет...частями..с перерывами во времени.Будет во всяком случае,что оставить детям-внукам в наследство,реальное и осязаемое,а не проеб....в виртуальной реальности.
Цели по золоту 3556 +- для начала и туда прийдем 100%... оттуда же,либо отправляемся в продолжение полета,рисовать скорее всего двойную вершину на 4300-4400 или перехай ближе к 5000....либо по пробою зоны 3300-3400,это одназначно 2900-3000 и есть незакрытый ГЭП в районе 2800...и тогда это уже будет полноценная затяжная коррекция на несколько лет...Второй вариант вроде как должен бы случиться в приоритете,после такого затяжного роста...проторговать все то,что мы промайнули за год,но в мире еще три года "царствовать" королю-идиоту и за это время,многое может произойти..Но на 3500-600 прийдем однозначно...плановая,среднесрочная коррекция,без которой дальнейший рост невозможен.
Адекватні люди дивляться на графік і тверезо оцінюють ситуацію, а не то, як ви))
Вы можете предоставить прогнозы по золоту и серебру этих "адекватных" за последние пару лет? Ну чтобы понять насколько они адекватные?
Мои то прогнозы все тут - продавать по 1550 и 40 еще давно (после чего доходили до 1050 и 13+) и с прошлого года уже когда поменялась парадигма - покупать с целями сначала 3К (на табло 2380), потом 3,5 (на табло 2700 примерно) потом 5 (на табло 3К с хвостиком) и серебро с целями 50 (на табло 27+)
-
jabba
-
-
- Повідомлень: 5043
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 370 раз.
- Подякували: 398 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 05 лис, 2025 14:34
ihorsic написав:
Тут один великий спец може прогнозувати лише вартість справжнього паперу в пунктах прийому вторсировини бо на справжнє золото в нього грошей нема і не планується тільки жаба давить
Чтобы купить что-то ненужное надо сначала продать купленное ранее. Это же вы только трепетесь и спрашиваете годами "ну когда же покупать?"- а я честно пишу - купил еще в прошлом году серебро, в этом переложился в золото, цели 5000 краткосрочно, 10К долгосрочно.
-
jabba
-
-
- Повідомлень: 5043
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 370 раз.
- Подякували: 398 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 06 лис, 2025 13:04
Недавнее снижение цен на золото частично было вызвано продажами со стороны фондов, следующих за трендами, по данным Bank of America. Банк заявил, что консультанты по товарной торговле (CTA) "продолжили сокращать длинные позиции по золоту, поскольку желтый металл снижается вторую неделю подряд".
"Наши модели с более высокой степенью неприятия риска уже вышли из длинных позиций по золоту, в то время как некоторые CTA с более высокой терпимостью к риску могут все еще удерживать длинные позиции, поскольку ценовые тренды продолжают подавать бычьи сигналы независимо от скорости модели", - заявили аналитики Bank of America.
-
Victor8
-
-
- Повідомлень: 1113
- З нами з: 27.11.14
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 215 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: Чет 06 лис, 2025 13:21
Victor8 написав:
Недавнее снижение цен на золото частично было вызвано продажами со стороны фондов, следующих за трендами, по данным Bank of America. Банк заявил, что консультанты по товарной торговле (CTA) "продолжили сокращать длинные позиции по золоту, поскольку желтый металл снижается вторую неделю подряд".
"Наши модели с более высокой степенью неприятия риска уже вышли из длинных позиций по золоту, в то время как некоторые CTA с более высокой терпимостью к риску могут все еще удерживать длинные позиции, поскольку ценовые тренды продолжают подавать бычьи сигналы независимо от скорости модели", - заявили аналитики Bank of America.
Хотя на самом деле снижение цен вызвало продажи инерционних фондов. А не наоборот.
-
jabba
-
-
- Повідомлень: 5043
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 370 раз.
- Подякували: 398 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 10 лис, 2025 14:44
Похоже что с коррекций (о которой так долго говорили большевики) - "Изя фсё".(с)
Слушавшие "вменяемых" криптанов - ждать обещанных 3500-3600 будете очень долго. Если вообще в этой жизни увидите, и то скорее всего после деноминации.
-
jabba
-
-
- Повідомлень: 5043
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 370 раз.
- Подякували: 398 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 11 лис, 2025 12:39
jabba написав:
Похоже что с коррекций (о которой так долго говорили большевики) - "Изя фсё".(с)
Слушавшие "вменяемых" криптанов - ждать обещанных 3500-3600 будете очень долго. Если вообще в этой жизни увидите, и то скорее всего после деноминации.
То есть Вы думаете, что ниже 3000 USD/t.oz по золоту уже не будет никогда?
А как же великая Америка с сильным долларом США?
-
Victor8
-
-
- Повідомлень: 1113
- З нами з: 27.11.14
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 215 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: Вів 11 лис, 2025 12:58
Victor8 написав: jabba написав:
Похоже что с коррекций (о которой так долго говорили большевики) - "Изя фсё".(с)
Слушавшие "вменяемых" криптанов - ждать обещанных 3500-3600 будете очень долго. Если вообще в этой жизни увидите, и то скорее всего после деноминации.
То есть Вы думаете, что ниже 3000 USD/t.oz по золоту уже не будет никогда?
А как же великая Америка с сильным долларом США?
Какие 3? О чем вы? И 3600 не будет. Про 4 скоро будете вспоминать как сейчас про 2300 - совсем недавно было но уже цена ускакала очень далеко.
И какой сильный доллар? При госдолге 38Т и дефиците бюджета по 2 Т в год? То что вы называете "сильным долларом" называется по русски "конкурентная девальвация" остальных валют. Кстати мировой годолг превысил 100% мирового ВВП недавно.
-
jabba
-
-
- Повідомлень: 5043
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 370 раз.
- Подякували: 398 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 11 лис, 2025 13:52
Victor8 написав: jabba написав:Victor8
Вы типо в этом (как впрочем и во всем остальном о чем пишете
)шото понимаете?
Естественно!
3000 USD за унцию золота, как тут писали многие, в это году (да и в следующем) - не будет
Все мы помним этот прошлогодний твит. Сначала Вы мнек говорили шо 3 не будет - теперь я говорю шо 3 не будет. Однако, диалектика какая-то получается.
-
jabba
-
-
- Повідомлень: 5043
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 370 раз.
- Подякували: 398 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|279
|143737
|
|
|1
|8525
|
|
|20
|14999
|
П'ят 24 січ, 2014 17:38
yarg
|